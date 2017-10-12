Süt üreticisi zarar ediyor

COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üreticinin eline geçen süt fiyatının, üretim artışı ve sürdürülebilir üretimi desteklemediğini, süt fiyatlarının üreticiyi kurtaracak seviyelere çekilmesi gerektiğini bildirerek, “sanayiye aktarılan inek sütü miktarı, Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 düşerek 756 bin tondan 755 bin tona geriledi” dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, Ocak-Ağustos döneminde sanayiye aktarılan sütte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.1 azalma meydana geldiğini ve 6 milyon 320 bin tondan 6 milyon 63 bin tona gerilediğini belirtti. Sanayiye aktarılan inek sütü miktarında, üst üste 8 ay boyunca azalmanın son yıllarda hiç yaşanmadığını vurgulayan Bayraktar, 8 aylık dönemde sanayiye 257 bin 300 ton daha az süt verildiğini bildirdi.

Süt üretimi ve fiyatlarının acil çözülmesi gereken bir sorun haline geldiğine dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti: “Bu sorun çözülmesi gereken bir sorun. Bu sorun çözülmezse, yeterli süt bulamadığını gerekçe gösterecek sanayici çok uzak olmayan bir gelecekte süt tozu ithalatını dillendirmeye başlayacaktır. Avrupa Birliği ülkelerinde süt tozu stokları hızla artıyor. Son 20-30 yılın en yüksek stok seviyelerine çıkmış durumda. AB ülkeleri süt tozu stoklarını ihracatla eritmeye çalışacaktır. Bu üreticimiz için bir risktir. Süt tozu ithalatı hayvancılığımıza büyük darbe vurur. Kesinlikle süt tozu ithalatına izin verilmemelidir.”

Üretici, maliyetler altında eziliyor

Çiğ sütten üreticinin eline 2014 Temmuz ayında 1 lira 15 kuruş geçerken, fiyatın Eylül 2017’de yüzde 0.9 azalmayla 1 lira 14 kuruşa indiğini belirten Bayraktar “buna karşılık marketlerde tüketicinin ödediği ürün fiyatları ortalama olarak kaşar peynirinde yüzde 10.5, yoğurtta yüzde 15.4, beyaz peynirde yüzde 20.7, içme sütünde yüzde 23.3, tulum peynirinde yüzde 34.2, tereyağda yüzde 49.2 oranında artış oldu.

Süt yemi fiyatı ise yüzde 16.8 arttı. Bunu hiçbir haklı gerekçeyle açıklamak mümkün değildir” dedi. Bayraktar, yem fiyatının ortalama 1 lira 8 kuruş olduğu göz önünde bulundurulduğunda 1/1.5 parite hesabıyla üreticinin eline geçmesi gereken çiğ süt fiyatının 1 lira 62 kuruş, son 3 yıllık enflasyon hesabıyla 1 lira 56 kuruş olması gerektiğine dikkati çekti. Üreticinin bu şartlarda üretimde kalmasının mümkün olmadığını belirten Bayraktar, sorunun çözümü için derhal çiğ süt fiyatlarının tekrar gözden geçirilmesi ve bu çerçevede makul düzeylere çıkarılması zorunluluğu bulunduğunu bildirdi.