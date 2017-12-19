Süt ürünleri fiyatı yüzde 16 zamlandı 

BrandZone, 2017 Ağustos ve Ekim aylarındaki süt ürünleri kampanya fiyatlarını açıkladı. Analizde tüm Türkiye’deki ulusal, indirim, yerel, toptan market kanallarının insert ve gazete reklamlarında yer alan kampanyalar ele alındı. BrandZone verilerine göre; süt ürünleri kategorisinde fiyatı en çok artan ürün, yüzde 16.3’lük zam oranıyla 200 g kaymak oldu.

Ağustos ayında kaymağın ortalama fiyatı 7 TL iken bu fiyat Ekim ayında ortalama 8.2 TL’ye yükseldi. Fiyatı en çok artan ikinci ürün ise yüzde 14.7’lik zam oranıyla 700 g taze kaşar oldu. Ağustos ayında ortalama 13.6 TL olan taze kaşarın fiyatı, Ekim ayında ise ortalama 15.6 TL’ye yükseldi.

Verilere göre fiyatı en çok artan üçüncü ürün ise yüzde 11.1’lik zam oranıyla 1 litre tam yağlı süt oldu. Ağustos ayında ortalama 2.5 TL olan tam yağlı sütün fiyatı, Ekim ayında ortalama 2.7 TL’ye yükseldi. 1 kg süzme peynir yüzde 7.4 zamlanırken 1 litre günlük süt yüzde 6.9, 500 g süzme peynir ve 2 kg yoğurt yüzde 5.7 oranında zamlandı. COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL