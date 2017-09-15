Sütte kan kaybı devam ediyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ocak ayından bu yana gerileyen sanayiye aktarılan süt miktarı, Temmuz ayında da düşmeye devam ettiğini bildirerek, “Sanayiye aktarılan inek sütü miktarı, Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.8 düşerek 770 bin tondan 741 bin tona geriledi” dedi. Bayraktar, yaptığı açıklamada, Ocak-Temmuz döneminde sanayiye aktarılan sütte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.6 azalma meydana geldiğini ve 5 milyon 564 bin tondan 5 milyon 308 bin tona gerilediğini belirtti.

Son yıllarda böyle bir durumun yaşanmadığını, sanayiye aktarılan süt miktarında uzun süreli bir düşüş sürmediğini vurgulayan Bayraktar, 7 aylık dönemde sanayiye 256 bin ton daha az süt verildiğini bildirdi.

Bu düşüşün sektörde bir sorun olduğunu gösterdiğine dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti: "Sütte üretici fiyatlarının yetersiz olması sanayiye aktarılan sütü de olumsuz etkiliyor. Şu anda 1 lira 14 kuruş olan ortalama çiğ süt alım fiyatı, bazı yerlerde 93 kuruşa kadar iniyor. Yem fiyatları ortalama 1 lira 8 kuruş. Bu fiyatlarla üretim yapılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması mümkün değildir. Üreticimiz, bazı bölgelerde 1 kilogram süt satıp bir kilogram yem bile alamıyor. Parite hızla 1 kilogram süt 1.5 kilogram yeme yükseltilmelidir. 1 lira 8 kuruş yem fiyatı varsa 1/1.5 paritesiyle çiğ süt fiyatı 1 lira 62 kuruş olmalı. Oysa fiyat 1 lira 14 kuruş düzeyinde. Buna göre, çiğ süt fiyatı olması gerekenden 48 kuruş, oransal olarak da yüzde 29.6 daha düşüktür.”

HALİL MEMİŞ/İSTANBUL