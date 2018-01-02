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Suudi Arabistan KDV ile tanıştı

Suudi Arabistan'da 1 Ocak 2018 itibariyle Katma Değer Vergisi (KDV) uygulaması başladı

02 Ocak 2018 Salı 17:27
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Suudi Arabistan KDV ile tanıştı

Suudi Arabistan Gelir ve Zekat Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "1 Ocak itibariyle sağlık, eğitim, bankacılık işlemleri, emlak, ulaşım, akaryakıt, elektrik, su, iletişim ve sigorta işlemleri gibi pek çok alanda KDV uygulamasına başlandığı" belirtildi.

Yüzde 5 olacağı kaydedilen KDV uygulamasının konut kirası, devlet tarafından verilen sağlık hizmetleri ve ihracat gibi sınırlı bazı alanlarda uygulanmayacağı ifade edildi. Açıklamada ayrıca Gelir ve Zekat Kurumu ile Ticaret ve Yatırım Bakanlığının bu uygulama sayesinde piyasayı periyodik olarak kontrol edeceğine ve vergi konusunda yasa dışı uygulamalara izin vermeyeceğine işaret edildi.

Yaklaşık bir yıldır hazırlıkların sürdüğü ülkede, 90 bin işletmenin vergilendirme konusunda altyapı çalışmalarını tamamladığı aktarıldı.
EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
ArabistanUygulamaKdv
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