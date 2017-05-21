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SUV’lara ilgi artıyor

Cetelem Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan ve aralarında Türkiye’nin de olduğu 15 ülkedeki otomotiv pazarının mercek altına alındığı raporun son versiyonu TEB Cetelem tarafından açıklandı

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SUV’lara ilgi artıyor

Rapor sonuçları çevreci politikaların otomobiller üzerindeki baskısına ve otomobil dışı ulaşım seçeneklerinin artmasına rağmen dünyanın pek çok ülkesinde sürücülerin otomobillerine olan sevgisinin azalmadığını ortaya koydu. Dikkat çeken bir başka sonuç ise binek otomobil pazarının dünyanın pek çok ülkesinde lüks araçlar ve SUV’lar (4x4 ve 4x2 araçlar) sayesinde büyümesi oldu. Cetelem Gözlemevi Sonuçları 2017 raporunda, SUV segmentinin büyük bir hızla büyüdüğü ortaya kondu. ABD’de pick-up’lar dahil tüm binek araç satışlarının yüzde 50’sini oluşturan bu segment Avrupa’da da güç kazandı. Avrupa’daki SUV’ların pazar payı 2010 yılında yüzde 8 seviyesindeyken, 2015’te bu oran yüzde 20’ye yükseldi. Toplam binek otomobil satışları içinde en fazla SUV payına sahip olan ülkeler yüzde 25 oranıyla İspanya ve Polonya olarak dikkat çekti. Bu ülkeleri yüzde 24’lük paylarıyla İngiltere ve İtalya izledi. Bu oran Avrupa’daki diğer ülkelerde de ortalama oran olan yüzde 20’nin altına inmedi. Türkiye'de ise  2010 yılında sadece yüzde 8’lik bir paya sahip olan SUV pazarı, 2015'te yüzde 14’ü aştı. Yaklaşık iki katına çıkmış olmasına rağmen, Türkiye SUV pazarı hala doymayı bekleyen ve Avrupa’da büyüme potansiyeli en yüksek pazar olarak öne çıkıyor.
EKONOMİ SERVİSİ

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