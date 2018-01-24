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Tahıl ihracatında Rusya ikinci sırada

Ocak ayında tahıl ihracatında tahminlerin yükselmesinin Rusya’nın dünyada tahıl satışında ikinci sıraya yükselmesini sağladı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 09:42
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Tahıl ihracatında Rusya ikinci sırada

Ayrıca Rusya buğday ihracatında dünyada lider hale geldi. Uluslararası Tahıl Konseyi’nin Rus tahıl ihracatının Ocak tahmini 1.7 milyon ton artırılarak 43.9 milyon tona yükseldi. Bu Rusya’nın dünya tahıl ihracatında Ukrayna’yı üçüncü sıraya atarak ikinci sıraya yükselmesini sağladı. Analitik Şirketi’nin verilerine göre, dünya tahıl ticaretinde lider, eskiden olduğu gibi bu sezon da 80.3 milyon ton ihraç eden ABD oldu.
EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
IhracatTahılRusyaDünya
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