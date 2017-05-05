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TANAP’ta ilk gaz geliyor

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Genel Müdürü Saltuk Düzyol, projenin Türkiye'ye gaz taşıyacak "Faz 0" olarak adlandırılan kısmında yüzde 80'lik ilerleme sağlandığını belirterek, "Bu yıl sonuna kadar söz konusu kısımla ilgili mekanik işlerin tamamının bitirilmesi planlanıyor

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TANAP’ta ilk gaz geliyor

Ardından, devreye alma çalışmaları başlayacak. 2018'in Ocak ayı  itibarıyla ilk test gazı verilecek. İnşallah 2018'in Haziran ayında da ticari gaz  için hazır olunacak" dedi. Düzyol, projenin Türkiye-Gürcistan sınırından başlayıp Eskişehir'e kadar uzanacak "Faz 0" kısmının bin 334 kilometre uzunluğunda olduğunu ve 56 inçlik borulardan oluştuğunu söyledi. "Faz 0" içinde birinci ve ikinci ölçüm istasyonlarıyla Eskişehir'deki kompresör istasyonunun bulunduğunu belirten Düzyol, şöyle devam etti: "İlk etapta BOTAŞ'a (Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ) gaz vermek  üzere kullanacağımız kompresör ünitelerini inşa edeceğiz. Şu ana kadar projenin  Türkiye'ye gaz taşıyacak (Faz 0) dediğimiz kısmında yüzde 80'lik bir ilerleme  var. Diğer taraftan Eskişehir'in batısından başlayarak Avrupa'ya kadar uzanacak  olan karasal boru hattı ve deniz geçişlerinin olduğu kısımda da yaklaşık yüzde  45'lik bir ilerleme kaydedildi. Projenin toplamına bakıldığında yüzde 70'lik bir  ilerleme söz konusu." AA

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