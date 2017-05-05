TANAP’ta ilk gaz geliyor

Ardından, devreye alma çalışmaları başlayacak. 2018'in Ocak ayı itibarıyla ilk test gazı verilecek. İnşallah 2018'in Haziran ayında da ticari gaz için hazır olunacak" dedi. Düzyol, projenin Türkiye-Gürcistan sınırından başlayıp Eskişehir'e kadar uzanacak "Faz 0" kısmının bin 334 kilometre uzunluğunda olduğunu ve 56 inçlik borulardan oluştuğunu söyledi. "Faz 0" içinde birinci ve ikinci ölçüm istasyonlarıyla Eskişehir'deki kompresör istasyonunun bulunduğunu belirten Düzyol, şöyle devam etti: "İlk etapta BOTAŞ'a (Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ) gaz vermek üzere kullanacağımız kompresör ünitelerini inşa edeceğiz. Şu ana kadar projenin Türkiye'ye gaz taşıyacak (Faz 0) dediğimiz kısmında yüzde 80'lik bir ilerleme var. Diğer taraftan Eskişehir'in batısından başlayarak Avrupa'ya kadar uzanacak olan karasal boru hattı ve deniz geçişlerinin olduğu kısımda da yaklaşık yüzde 45'lik bir ilerleme kaydedildi. Projenin toplamına bakıldığında yüzde 70'lik bir ilerleme söz konusu." AA