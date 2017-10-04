Tarım arazileri verimsizleşiyor

HALİL MEMİŞ/ANKARA



Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, gıdanın enerji ile birlikte en stratejik sektör olduğuna işaret ederek, "Ciddi ciddi geleceği düşünmek zorundayız" dedi. Dünyada gıdaya erişimin gittikçe zorlaştığını savunan Bayraktar, "Dünya nüfusu önümüzdeki 33 yılda 2 milyar daha artarak 2050’de 9.6 milyara çıkacak. Bu nüfusu beslemek için gıda üretiminin yüzde 60-70 artması gerekiyor. Müthiş bir gıda talebi baskısıyla karşı karşıyayız. Fakat tarımsal üretimi aynı hızla artıramıyoruz" şeklinde konuştu. Dünyada son 40 yılda tarıma elverişli arazilerin yüzde 30’unun verimsizleştiğine işaret eden Bayraktar, "Küresel düzeyde her yıl İtalya kadar tarım alanı kaybediyoruz. Dünyada ciddi hasar görmüş tarım arazilerinin oranı dörtte bire ulaşıyor. İşin acı tarafı, dünyada hem kıtlığı hem bolluğu bir arada yaşamamız ve her yıl 1.3 milyar ton gıdayı çöpe atmamızdır. Türkiye nüfusunun 10 katı kadar insanın açlık çektiği dünyamızda, 9 katı insan da obeziteden muzdarip durumdadır. Bu insanlığın en büyük sorunudur" dedi.

Potansiyelimiz büyük ama sorunumuz çok

Bayraktar, Türkiye’nin tarımsal potansiyelinin dikkat çektiğini ifade ederek, şunları söyledi: "Ülkemizde, tarımımızın yapısal sorunları çözülür ve çiftçimizin önü açılırsa, sadece ülkemizi doyurmaya devam etmekle kalmayız, rahatlıkla içinde bulunduğumuz bölgenin gıda açığını da kapatırız. Parçalanmış arazi yapısı, sulama altyapısının bitirilememiş, ekonomik örgütlenmenin tam anlamıyla sağlanamamış olması belli başlı yapısal sorunlarımız. Bunlar çözüm bekliyor. Bir diğer önemli sorunumuz ise kırsaldaki nüfus kaybıdır. Kırsalda nüfus tutamıyoruz. Bugün Ankara ve Kars arasındaki kırsal nüfusta büyük bir azalma vardır. Bunun tersine çevrilmesi, bu bölgede büyük merkezler oluşturulması gerekir."

Türkiye ekmek ve sebzeyle doyuyor

Türk halkı ekmek, sebze ve meyveyle doyuyor. Türkiye’de yıllık kişi başına Avrupa ülkelerinin 3 katına yakın 140 kilogram ekmek tüketiliyor. Sebze tüketimimiz Avrupa’nın iki katı. Meyve tüketiminde de Avrupa’nın önündeyiz. Fakat 36.2 kilogram olan kişi başına yıllık toplam et tüketimimiz yetersiz.

Zam şampiyonu sivri biber

TZOB'un verilerine göre Eylül ayında fiyatı en fazla artan ürün yüzde 47.61 ile marketlerde sivri biber, üreticilerde ise yüzde 59.70 ile elma olurken; fiyatı en fazla düşen ürün, marketlerde limon ve üreticilerde yeşil soğan oldu. Eylül ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla kuru kayısıda yüzde 303.54’ü bulurken, kuru kayısıdan sonra domateste yüzde 290.94, sivri biberde yüzde 277.30, sütte yüzde 263.16, elmada yüzde 251.40 oldu.