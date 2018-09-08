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Tarım en stratejik sektör

​​​​​​​Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, tüm dünyada olduğu gibi tarım ve gıda sektörünün Türkiye’de de en kritik sektörlerden biri olduğunu vurgulayarak, tarımın önümüzdeki 100 yılın en stratejik sektörü olarak devletlerin geleceğini belirleyeceğini söyledi

08 Eylül 2018 Cumartesi 16:54
Tarım en stratejik sektör

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BSYD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, Türkiye’de yılda 1.5 milyon ton yağ tüketildiğine işaret ederek, “Bunun yüzde 85’i ayçiçeği yağı olmak üzere 1 milyon tonu sıvı yağ” dedi. Büyükhelvacıgil, tüm dünyada olduğu gibi tarım ve gıda sektörünün Türkiye’de de en kritik sektörlerden biri olduğunu vurguladı. Coğrafi konumu ve iklimiyle Türkiye’nin tarım ürünleri ticaretinde dünyada önemli ülkeler arasında yer aldığını ifade eden Büyükhelvacıgil, tarımın, önümüzdeki yüz yılın en stratejik sektörü olarak devletlerin geleceğini belirleyeceğini söyledi.

Yağı da ithal ediyoruz

Türkiye’de tüketilen yağ miktarıyla üretilen yağ miktarının yerli ürünlerin desteklenmesi ve ekilmesiyle dengelenebileceğini ifade eden Büyükhelvacıgil, konuşmasına şöyle devam etti: “Türkiye’de yıllık 1.5 milyon ton civarında yağ tüketiyoruz. Bunun yüzde 85’i ayçiçeği yağı olmak üzere 1 milyon tonu sıvı yağ. Yağ tüketiminde en önemli etmen bizim dışa bağımlı olmamız. Ülkemizin ithalatta, ilk 10 kalem içerisinde yağlı tohumlar geliyor. Bu nedenle yağlı tohumların stratejik ürün olarak görülmesi ülkemizin geleceği açısından çok önemli. 1.5 milyon ton civarında ayçiçeği yağı üretebiliyoruz ama ihtiyacımız olan 2.5-3 milyon ton. Bunu üretebilirsek dışarıya bağımlılığımız azalır. Çünkü kırma tesisleri tam kapasiteli çalıştığı zaman küspeden çıkan diğer işlemlerden sektör istifade edecek. Başka ülkelerden hayvan yemi ithal etmek zorunda kalınmayacak. Bir yandan da sadece ayçiçeği değil, aspir ve kanalo gibi farklı ürünlerinde üretilebilir olması lazım.”

Tarımda kendimize yetmeliyiz

Türkiye’nin daha önce tarımda dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden biri konumunda olduğunu hatırlatan Büyükhelvacıgil, tekrar o konuma gelebilmek için çalıştıklarını vurguladı. Büyükhelvacıgil, sözlerini şöyle sürdürdü: “İnşallah tekrar o konuma geleceğiz. Şimdi buğdayı ithal etmek zorunda kalıyoruz. Tabii ki buğdayımız var ama kaliteli, makarnalık buğday ithal etmek zorunda kalıyoruz. Çiftçilerimiz de üzerine düşeni yapmalı, aldığı ürünün ve desteğin hakkını vermeli. Biz Avrupa’nın önde gelen ekonomilerinden biriyiz tarımda.”

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