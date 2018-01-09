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Tarımda büyük ayıp

On binlerce ziraat mühendisine, milyonlarca hektar verimli topraklara sahip Türkiye, tarımda hemen her şeyi ithal etmek zorunda kalıyor. TZOB Genel Başkanı Bayraktar, “Onbinlerce ziraat mühendisinin mesleklerini icra edememesi, başka alanlarda çalışması, işsiz olması ülkemiz için bir kayıptır” dedi

09 Ocak 2018 Salı 23:18
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Tarımda büyük ayıp

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL


 Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, sayıları 35’i bulan ziraat fakültelerinden her yıl yaklaşık 5 bin ziraat mühendisinin mezun olduğunu bildirerek, “onbinlerce ziraat mühendisinin mesleklerini icra edememesi, başka alanlarda çalışması, işsiz olması ülkemiz için bir kayıptır” dedi.

Bayraktar, 10 Ocak 1846 tarihinde Mekteb-i Zirai Şahane’nin kurulmasıyla başlayan tarım öğreniminin 172’nci yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 1980 yılında 5 olan ziraat fakültesi sayısının günümüzde 35’e yükseldiğini belirtti. Bu okullardan her yıl 5 bine yakın ziraat mühendisi mezun olduğunu ancak bu genç mühendislerin mesleklerini icra etmekte zorlandığına dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti: “On binlerce ziraat mühendisinin mesleklerini icra edememesi, başka alanlarda çalışması, işsiz olması ülkemiz için bir kayıptır.

Bunun planlaması iyi yapılmalı, ihtiyaç kadar ziraat mühendisi yetiştirilmeli ve bunların mesleklerini icra etmesi sağlanmalıdır. Geçmişte Ziraat Odalarında 8’e kadar tarım danışmanı istihdam edilebiliyordu. Bu rakam 5’e indirildi. Ziraat odalarında ve üretici birliklerinde istihdam edilen tarım danışmanı sayısı artırılmalıdır. Böylece daha fazla tarım danışmanı istihdam edilir. Her tarım danışmanı için verilen desteğin artırılması, üretici birlikleri ve ziraat odalarında istihdam edilen tarım danışmanlarına kadro verilmesi danışmanlık hizmetlerini daha verimli hale getirecektir.”

Donanımlı ziraatçi yetişmeli

Tarımda kırsal kalkınmayı gerçekleştirecek, tarımsal geliri istikrarlı bir şekilde artırarak hayat standardını yükseltecek, kaynakların daha etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasına imkân sağlayacak tarım politikalarının başarıyla uygulanması gerektiğine dikkati çeken Bayraktar, “bunun için de iyi yetişmiş akademik kadro ile dünyanın ve ülkemizin geleceğine yön verecek, sektörün talebini karşılayacak, bilgilerini sahaya ve çiftçilerimize aktarabilecek donanımdaki ziraat mühendislerine ihtiyaç vardır” dedi.

Tarımsal eğitimin tarımda verimliliği artıran en başta gelen unsurlardan biri olduğunu vurgulayan Bayraktar, şu bilgileri verdi: “Hızla gelişen teknoloji tarımı da etkilemektedir. Bu tür yenilikleri takip etmek ve çiftçiye aktarmak gereklidir.

Bitkisel üretimde, toprağın yapısı, iklim, yağış, tohum, gübre, hastalık ve zararlı ile mücadele, hayvansal üretimde ise hayvanın damızlık değeri, yemin kalitesi, hayvan barınaklarının teknik ve hijyenik özellikleri gibi pek çok faktör verimliliği ve kaliteyi etkilemektedir. En önemli konuda bilgidir. Alanında yeterli bilgiye sahip çiftçi, her zaman diğer çiftçilere göre daha avantajlıdır. Bilgiye ulaşmanın yolu ise eğitimden geçer."
 
 

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