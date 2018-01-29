Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
120845
ALTIN
163.291
DOLAR
3.7910
STERLİN
5.3276
EURO
4.6826

Tarımın yükünü kadınlar çekiyor

2 milyonun üzerinde kadının tarımda ücretsiz aile işçisi olarak çalıştığını açıklayan TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Tarımın yükünü kadınlar çekiyor. Üstelik ücret almıyorlar, gelir elde etmiyorlar, yüzde 94’ü de kayıt dışı çalışıyor” dedi

29 Ocak 2018 Pazartesi 18:24
Tarımın yükünü kadınlar çekiyor

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ülke genelinde sayıları 3.1 milyonu geçen ücretsiz aile işçisinin yaklaşık 2.6 milyonunun tarımda çalıştığını bildirerek, “2 milyonun üzerinde kadın, 550 bine yakın erkek tarımda ücretsiz aile işçisi olarak emek veriyor” dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, Ekim ayı itibarıyla 28.6 milyon olan istihdamın 19.5 milyonunun ücretli ve yevmiyeli, 4.8 milyonunun kendi hesabına çalışan, 3.1 milyonunun ücretsiz aile işçisi, 1.3 milyonunun ise işverenlerden oluştuğunu belirtti.

Tarımda istihdam edilen 5 milyon 534 bin kişinin ise en büyük bölümünü 2 milyon 572 bin kişiyle ücretsiz aile işçilerinden meydana geldiğine dikkati çeken Bayraktar, tarımda 2 milyon 206 bin kişinin kendi hesabına, 693 bin kişinin ücretli ve yevmiyeli, 63 bin kişinin ise işveren olarak yer aldığı bilgisini verdi.

Tarımda kadınların yüzde 94'ü güvencesiz

Tarımda istihdam edilen 2 milyon 981 bin erkekten, 1 milyon 966 bininin kendi hesabına, 414 bin kişinin ücretli ve yevmiyeli, 57 bin kişinin işveren olarak çalıştığını bildiren Bayraktar, şunları kaydetti: “Tarımda istihdam edilen 2 milyon 572 bin ücretsiz aile işçisinin 544 bini erkeklerden oluşurken, kadınların sayısı 2 milyon 28 bini buluyor. Buna karşın tarımda kendi hesabına çalışan kadın sayısı 240 bin, ücretli veya yevmiyeli çalışan kadın sayısı 279 binde kalıyor.

İşveren olarak tarımda istihdam edilen kadın sayısı 7 bini ancak buluyor. Ekim ayı verilerine göre, tarım istihdamında yüzde 84.5 olan kayıt dışılık oranı, erkeklerde yüzde 76.3’de kalırken, kadınlarda yüzde 94’e ulaşıyor. Tarımın yükünü kadınlar çekiyor. Üstelik ücret almıyorlar, gelir elde etmiyorlar, yüzde 94’ü de kayıt dışı çalışıyor. Bu oranının düşürülmesi gerekiyor. Bunun yolu, kadın çiftçilere pozitif ayrımcılıktan geçer.

Kadın çiftçilerin sosyal güvenlik primlerinin yüzde 50’si devlet tarafından karşılanmalı, her yıl için 90 gün, 4 yıla 1 yıl hesabıyla yıpranma payı getirilmelidir.”

Anahtar Kelimeler:
KadınTarımIşçiücretGelir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakliyat ekim alanı yüzde 65 azaldı
Bakliyat ekim alanı yüzde 65 azaldı
Telefon satışları tarihte ilk kez düştü
Telefon satışları tarihte ilk kez düştü
Zamda sıra motorine geldi
Zamda sıra motorine geldi
Türkiye'nin uçuş ağı 10 yılda 6 kat arttı
Türkiye'nin uçuş ağı 10 yılda 6 kat arttı
Üzümde üretim iyi ihracat kötü
Üzümde üretim iyi ihracat kötü
'WhatsApp arkamızdan koşacak'
'WhatsApp arkamızdan koşacak'
Mobil uygulama pazarı hızla büyüyor
Mobil uygulama pazarı hızla büyüyor
6 TL'lik benzin doları solladı
6 TL'lik benzin doları solladı
Tencent Shanghai'da 'kasiyersiz' mağaza açtı
Tencent Shanghai'da 'kasiyersiz' mağaza açtı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim