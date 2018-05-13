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Tarlada 1 TL, sofrada 7 TL!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bandırma'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 100 bin ton kadar et ithalatı yaptığına açıkladı. Fakıbaba, "Bir bakıyorsunuz ki tarladan sofraya gelinceye kadar fiyat 1 liraysa 7 lira olmuş." ifadelerini kullanarak serzenişte bulundu.

13 Mayıs 2018 Pazar 16:39
Tarlada 1 TL, sofrada 7 TL!

Sadece üreticiyi değil esnafı, sanayiciyi, tüketiciyi de düşünmek zorunda olduklarını belirten Fakıbaba, "Bir bakıyorsunuz ki tarladan sofraya gelinceye kadar fiyat 1 liraysa 7 lira olmuş. Bu konuda da hükümetimiz gerekli çalışmaları yapılıyor. Ama bu seçimden dolayı belki bir aksama olabilir. Buna da mutlaka bir düzen ve kural getirilecektir. Çok değerli esnaf arkadaşlarım, sanayicilerim lütfen beni yanlış anlamasınlar. Onlar çok düzgün ve dürüst çalışan insanlar. Ama yüzde 1 dahi olsa spekülatif amaçlı, 'Ramazan geliyor insanların ihtiyaçları artacak ben bu fiyatı biraz arttırayım, fazla kazanayım' dedikleri an başlarında regülasyon görevimizi görürler. Onun için en ufak duyumlarda gerekli şeyleri yapıyoruz" diye konuştu.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 14.05.2018 01:01
Anahtar Kelimeler:
Tarım BakanıZamFiyatTarlaGıdaFakıbaba
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