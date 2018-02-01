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Tarladan markete fiyatlar katlanıyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) verilerine göre Ocak ayında markette 42 ürünün 27’sinde, üreticide 34 ürünün 17’sinde fiyatlar arttı, markette 11, üreticide 7 üründe fiyatlar düştü. Fiyat, Ocak ayında markette 4, üreticide ise 10 üründe değişmedi.

01 Şubat 2018 Perşembe 17:16
Tarladan markete fiyatlar katlanıyor

Ocak ayında fiyatı en fazla artan ürünün markette kuru incir, üreticide mandalina, fiyatı en fazla düşen ürünün ise markette karnabahar, üreticide limon oldu.

Üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 389.05 ile lahanada görüldü. Fiyat farkı portakalda yüzde 353.89, patateste yüzde 267.03, maydanozda yüzde 262.55, kuru kayısıda yüzde 258.67, pırasada yüzde 257.33, kuru soğanda yüzde 251.75’i buldu.

Mandalinada artık hasadın sonun yaklaşılması ve hali hazırda geçici çeşitlerin hasadının yapılıyor olmasıyla birlikte fiyatlarda artış yaşandı. Sivri biber, salatalık, patlıcan, kabak, domates gibi örtü altında yetişen ürünlerde havaların soğumasıyla birlikte fiyatlarda artış oldu.

Havuçta artan taleple birlikte fiyatlar yükselirken, kuru üzümde üreticinin elinde çok az ürün kalması ve ihracat değerindeki artış fiyatlara yansıdı. Ispanak ve karnabaharda soğukların ürünü etkilemesiyle birlikte fiyatlarda artış yaşandı.

EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
TarlaMarketZamFiyat
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