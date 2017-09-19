'Tasarruflu ürünlere teşvik verilsin'

RECEP BAHAR/İSTANBUL

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı ve Vestel Ticaret AŞ Genel Müdürü Ergün Güler, beyaz eşyanın zorunlu ihtiyaç olduğunu, bu nedenle ÖTV'nin tümüyle kaldırılması gerektiğini söyledi.

TÜRKBESD'in İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Güler, şunları söyledi: "ÖTV, Özel Tüketim Vergisi yani lüks vergisi demek... Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın... Bunların hangisi lüks ihtiyaç? Devlet su tasarrufu için özellikle bulaşık makinesini teşvik etmeli." Güler, Türk beyaz eşya sektörünün 60 bin doğrudan, 600 bin dolaylı istihdam sağlayan, 500'ü aşkın yan sanayi ve 15 bin bayiye sahip çok geniş bir ekosisteme sahip olduğunu bildirdi.

Enerji tasarrufu teşviki gelmeli

Güler, beyaz eşya ürünlerinde 30 Eylül'de sona erecek 'ÖTV teşviki'ne ilişkin de açıklamalarda bulundu. Teşvik uyarınca Şubat ayı başında yüzde 6.7'lik ÖTV'nin kaldırıldığını kaydeden Güler, şu bilgileri verdi: "Bu süreçte iç piyasada Mart ayında 724 bin adet beyaz eşya ürünü satıldı. Bu bir rekor... Ayrıca ağustosta satılan beyaz eşya adedi de 720 bine ulaştı. Şubat ayından Ağustos ayına kadar her ay ortalama 640 bin ürün satışı oldu. Teşvik olmasaydı 400 bin adet satış rakamında kalırdık." Ekim ayı ile birlikte Avrupa'da olduğu gibi 'enerji tasarruflu' ürünlerin teşvik edilmesi gerektiğini seslendiren Ergün Güler, "Türkiye'de 10 milyon hanede çok elektrik tüketen A, B, C sınıfı beyaz eşya var. Böyle bir teşvik verilirse, hem sektör, hem de ülke kazanır" dedi.

Vergi kaybı olmadı

Yüzde 6.7'lik ÖTV'nin kaldırılmasının vergi kaybına yol açmadığına işaret eden Ergün Güler, "Satış rakamlarının ciddi oranda artması, kayıpları fazlasıyla telafi etti. Kurumlar vergisi dikkate alındığında devlet bütçesine daha fazla gelir temin edilmiş oldu" şeklinde konuştu. Beyaz eşya sektörünün, üretiminin yüzde 95'inin Türkiye'de gerçekleştirildiğini kaydeden Güler, "Verilen teşvikler Türkiye'de kaldı. Ağırlıklı olarak yerli hammadde kullanıyoruz. Yeni geliştirilen ürünler yüksek enerji tasarrufu sağlıyor ve bu ürünler cari açığın azalmasına katkıda bulunuyor" dedi.

Çin'den sonra ikinci sırada

Türkiye beyaz eşya sektörünün dünyada Çin'den sonra ikinci sırada bulunduğuna işaret eden Güler, "Avrupa'da beyaz eşya sektörü küçülüyor. Türkiye, bu sektördeki ihracatının yüzde 75'ini Avrupa'ya yapıyor. Bu demektir ki, dernek üyelerimiz pazardaki paylarını artırıyor. Türk beyaz eşya sektörü Ağustos ayında 1 milyon 758 bin adet ürün ihraç etti. Ağustos'ta toplam satışlarımız 2 milyon 479 bine ulaştı. Bu tüm zamanların rekoru olarak kayıtlara geçti. Yeni pazar hedeflerinin başında Afrika ve Asya-Pasifik geliyor" şeklinde konuştu.

Fiyatlar artıyor

Öte yandan Güler, son bir yılda bakırın fiyatının yüzde 40, alüminyumunkinin yüzde 34, çeliğinkinin ise yüzde 60 arttığına işaret ederek, "Döviz kuru da yüzde 16 arttı. Bu durumda ürünlere zam yapmak kaçınılmaz oluyor" dedi.

Sacda gümrük vergisi kaldırılmalı

TÜRKBESD İcra Kurulu Üyesi ve Arçelik AŞ Sürdürülebilirlik ve Resmi İlişkiler Direktörü Fatih Özkadı ise katma değeri yüksek ürünlerle global pazarlarda yer almak istediklerini kaydetti. Beyaz eşyada ana girdi mallarının 'saclar ve plastik maddeleri' olduğunu kaydeden Özkadı, "Son dönemde bu ürünlerde ciddi fiyat artışı oldu. Sacda yüzde 15 gümrük vergisi ödüyoruz. Avrupa'da en büyük rakibimiz Polonya, iç piyasada Güney Kore. Onlar böyle bir vergi ödemiyor. Bu vergi kaldırılmalı. Türkiye'de inox sac üretilmiyor. Diğer üretilen saclarda ise fire yüksek" şeklinde konuştu.