Taşıt kredileri coştu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Otomobil İthalatçıları Derneği (ODD) verilerine göre, bankaların kullandırdığı taşıt kredi bakiyesi bu yılın Haziran sonunda 7 milyar 235 milyon 312 bin liraya ulaştı.

Geçen yıl sonuna göre taşıt kredi bakiyesi 32 milyon 707 bin lira (yüzde 0.45) artış gösterdi. İstanbul, bu dönemde en fazla taşıt kredisinin kullanıldığı il olmayı sürdürdü.

Toplam taşıt kredilerinin yüzde 35'i İstanbul'da kullanıldı. İstanbul'daki taşıt kredileri miktarı, yılın ilk yarısında yüzde 0.62 artarak 2 milyar 534 milyon 849 bin liraya yükseldi.

İstanbul'u 600 milyon 646 bin liralık (yüzde 8,3) kredi bakiyesiyle Ankara, 482 milyon 89 bin liralık bakiyeyle (yüzde 6.7) İzmir, 350 milyon 332 bin liralık bakiyeyle Bursa ve 238 milyon 467 bin liralık bakiyeyle Adana izledi.

AA