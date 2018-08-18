Bayka, "Özellikle döviz kurlarında yaşanan yükseliş ve dalgalanma nedeniyle yurt dışı tatilini iptal edenler de yurt içi tatiline yöneldi. Bu yıl zaten iç pazarda geçen yıla göre yüzde 30-40'a yakın bir artış söz konusuydu. Yerli turistin yurt dışından yurt içine dönmesiyle bu oranın daha da yukarılara çıktığını söyleyebiliriz" dedi.
EKONOMİ SERVİSİ
Tatilciler 2 milyar lira gelir bekliyor
TÜRSAB Genel Sekreteri Bedirhan Bayka, bayram tatili süresince ortalama 2 milyar lira ekonomik hacim oluşmasını beklediğini ifade etti
18 Ağustos 2018 Cumartesi 16:07
Bayka, "Özellikle döviz kurlarında yaşanan yükseliş ve dalgalanma nedeniyle yurt dışı tatilini iptal edenler de yurt içi tatiline yöneldi. Bu yıl zaten iç pazarda geçen yıla göre yüzde 30-40'a yakın bir artış söz konusuydu. Yerli turistin yurt dışından yurt içine dönmesiyle bu oranın daha da yukarılara çıktığını söyleyebiliriz" dedi.