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Tatilciler 2 milyar lira gelir bekliyor

TÜRSAB Genel Sekreteri Bedirhan Bayka, bayram tatili süresince ortalama 2 milyar lira ekonomik hacim oluşmasını beklediğini ifade etti

18 Ağustos 2018 Cumartesi 16:07
Tatilciler 2 milyar lira gelir bekliyor

Bayka, "Özellikle döviz kurlarında yaşanan yükseliş ve dalgalanma nedeniyle yurt dışı tatilini iptal edenler de yurt içi tatiline yöneldi. Bu yıl zaten iç pazarda geçen yıla göre yüzde 30-40'a yakın bir artış söz konusuydu. Yerli turistin yurt dışından yurt içine dönmesiyle bu oranın daha da yukarılara çıktığını söyleyebiliriz" dedi.
EKONOMİ SERVİSİ

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