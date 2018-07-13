Tavuk etinde pazar sıkıntısı büyüyor

Bayraktar, “Mayıs ayı itibarıyla son bir yılda tavuk eti üretimi 2.2 milyon tonu, hindi eti 64 bin tonu, tavuk yumurtası 19.5 milyar adedi aşarak rekor kırdı. Sektörün kapasitesini tam olarak kullanabilmesi ve üretim artışını sürdürebilmesinin yolu daha fazla ihracattan geçiyor. Hedefimiz daha fazla ihracat olmalıdır” dedi.

Dünyada kanatlı ve yumurta ürünleri ithalatı büyük boyutlarda olduğuna işaret eden Bayraktar, "Dışarıda milyarlarca dolarlık bir pazar vardır. Ülkemizin hemen yanı başında bulunan özellikle Ortadoğu ülkeleri büyük miktarlarda kanatlı eti ve ürünleri, yumurta ve yumurta ürünleri ithalatı yapmaktadır. Türkiye’nin bu pazarları çok iyi değerlendirmesi ve üretimini bu pazarlara yönelik olarak planlaması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Ocak-Mayıs döneminde tavuk yumurtası ve ürünleri ihracatı yüzde 14.3 artışla 177.8 milyon dolara, kanatlı eti ve ürünleri ihracatı yüzde 12.5 artışla 210.7 milyon dolara çıktı.

EKONOMİ SERVİSİ