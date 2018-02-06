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Tayvan'dan MÜSİAD'a ziyaret

Tayvan'ın başkenti Taipei'nin Belediye Başkanı Wen-je Ko öncülüğündeki 35 kişilik heyet MÜSİAD Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu

06 Şubat 2018 Salı 18:30
Tayvan'dan MÜSİAD'a ziyaret

MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Komisyonu Tayvan Temsilciliği koordinasyonunda düzenlenen toplantıda konuşan MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye ve Tayvan arasındaki ticari ilişkilerin daha iyi bir seviyeye çekilmesi gerektiğini dile getirerek, "Türkiye'nin Tayvan turizm rehberine eklenmesi gerekiyor" dedi.

MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı İbrahim Uyar "2018'de Asya-Pasifik bölgesine yönelik Malezya merkezli bir strateji geliştiriyoruz. Bu doğrultuda, yıl sonuna kadar Vietnam ve Filipinler gibi ülkelerde temsilcilik ofisi açacağız" şeklinde konuştu.

Taipei Belediye Başkanı Wen-je Ko da Türkiye'yi ilk kez ziyaret ettiğini ve İstanbul'u çok beğendiğini belirterek, karşılıklı ziyaretlerin artırılması gerektiğini bildirdi.
EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
TayvanTaipeiMÜSİAD
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