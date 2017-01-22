Tayvan’a süt ihraç ediyor

Türkiye’nin en köklü süt ve süt ürünleri kuruluşu olarak faaliyet gösteren Teksüt, ihracat yaptığı ülkelere 2017 yılı başında Tayvan’ı ekledi. Tayvan’la birlikte ihracat yaptığı ülke sayısını dokuza yükselten Teksüt, ürünlerini ABD, Libya, Kuveyt, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan, Türkmenistan ve Kosova’ya gönderiyor. Tayvan’a her ay Teksüt markasıyla kutu halinde 40 ton UHT süt gönderecekleri bilgisini paylaşan Teksüt Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Arınık, “Aslında dünyanın bu bölgesinde Avustralya ve Yeni Zelanda gibi çok büyük süt üreticilerinin bulunduğu ülkeler var. Yani hayli güçlü rakiplerin yer aldığı ve zor sayılabilecek bir pazara ihracat yapıyoruz. Teksüt olarak daha önce de Tayvan’a ürün göndermiştik. Ürün kalitemizden memnun kaldıkları için tekrar ve düzenli olarak ürün talep etmeye başladılar” diye konuştu. Arınık, sütün dışında peynir gibi süt ürünleri de göndermek için bu pazarı gözlemleyeceklerini sözlerine ekledi.



Teknoloji üreten bir ülke

23 milyon nüfuslu Tayvan, kişi başı 25 bin dolar geliri ve yüksek döviz rezerviyle Uzakdoğu’nun gözde ülkelerinden biri. Katma değeri yüksek elektronik ürünleriyle son 30 yılda güçlü bir ekonomi ortaya koyan Tayvan, başta yaş sebze ve meyve olmak üzere gıda kategorisinde pek çok ürünü ithal ediyor.