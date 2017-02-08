Tebdil-i kıyafet uçak temizlemiş

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, ABD’de CEO’ların atandıktan sonra birkaç departmanda kimliğini açıklamadan çalıştıklarını belirterek, kendisinin de bu amaçla uçak temizlediğini anlattı. Aycı o anları şöyle dile getirdi: “Tanınmamak için tebdili kıyafet ile çalışanların arasına girdim. Üzerimde apron kartım yoktu. Vardiyadaki posta başı bana, ‘niçin kartın yok’ deyince ‘İşe yeni girdim, kartım yetişmedi’ dedim. Fotoğrafımı görüp beni tanımasını istemedim. O gün bana masa temizliği görev verildi. İnsan kaynaklarında sorumlu müdürümüz de süpürgeciydi. Masaları ve koltuk altlarını temizledim. Posta başı yanıma ilk ismimle hitap ederek, ‘Mehmet abi (!), böyle temizlik yaparsan bu uçak rötara girer. Senin görevin masa temizliği’ dedi. İki uçak temizledim. Ardından beni süpürgeye verdi.” Aycı, görevlinin ayrıca temizlik yaparken nasıl davranılması gerektiğini gösterdiğini de belirtti. Aycı, amacının şov olmadığını da ifade ederek, mesai arkadaşların mesaj vermeyi amaçladığını belirtti. Aycı, “Genelge yayınlamak veya tweet atmakla çalışanların sizin dediğinizi yapacağına inanıyor musunuz? Onların yaşadıklarını anlamak ve algılamak için empati yapmak gerekiyor. Aksi halde onlara liderlik yapmak mümkün olmaz” dedi.

ABD’ye günde 10 bin yolcu taşıyoruz

Washington seferlerine yeni hizmetler eklediklerini de vurgulayan Aycı, sözlerini şöyle sürdürdü: “ABD’ye her gün 10 bine yakın yolcu taşıyoruz. ABD’de 1 milyar dolarlık bir ciroya ulaştık. Batman ve Superman reklam kampanyaları ile THY’nin bilinirliği yüzde 42’den yüzde 49’a çıktı. Markalar liginde bu çok önemli bir yükseliştir. Dünya genelinde de yüzde 67 bilinirliğe ulaştık.”

EKONOMİ SERVİSİ