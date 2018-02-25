TeknoSA tüketici hizmetlerinde sınıfta kaldı

Bilgisayar, cep telefonu gibi teknoloji ürünü alırken aman dikkat… Mağazadan da satın alsanız, internetten de satın alsanız bu tarz ürünlerde mağduriyet yaşamanız kuvvetle muhtemel. Aldığınız ürün ‘hatalı üretilmişse’, teknik servis macerası başlıyor, haftalarca yeni ürünü beklemek zorunda kalıyorsunuz.

Eğer ürünü mağazadan almışsanız, birçok şirket ‘değişim’e dahi olanak tanımıyor. TeknoSA da bu şirketlerden biri… TeknoSA'daki mağduriyetlerden biri şöyle yaşandı: Aynı zamanda avukat olan bir tüketici TeknoSA'nın İstanbul'daki bir mağazasından bilgisayar satın aldı.

Satış elemanı, bilgisayarı satarken söz konusu cihazın mesleki olarak ihtiyaçlarını karşılayacağını net olarak tüketiciye aktardı. Ancak tüketici, cihazın kurulumunu yaptıktan sonra 'söz verilen ve satın alma kararıyla amaçladığı faydayı elde edemeyince' ürünü satın aldığı tarihten 6 gün sonra daha üst bir modelle değiştirmek istedi.

TeknoSA'nın ilgili mağazasının müşteri hizmetleri sorumlusu, 'satılan cihaz'ın değiştirilemeyeceğini ısrarla savunarak, işlemi yapmayı reddetti. Tüketici, muhatabına olayı adli makamlara taşıyacağını aktararak, ürünle birlikte mağazadan ayrılmak zorunda kaldı.

Kanun ne diyor?

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’nun 9/A maddesi gereğince internetten yapılan alışverişlerde tüketicilere 14 gün içinde koşulsuz ürün iade etme hakkı tanınırken, tüketici hiçbir sebep göstermeksizin satın aldıkları ürünleri almaktan cayabiliyor ve iade edebiliyor.

Cayma hakkındaki 14 günlük süreç, ürün kullanıcının eline ulaştıktan sonra başlıyor. Birçok şirket kanun böyle bir hak tanısa da açılmış ürünleri kabul etmemekte direniyor. Yeni Mesaj'ın edindiği bilgilere göre, tüketici hakem heyetlere bu tür başvurularla dolu... İade alanlar da bu ürünleri yeniden satışa sunuyor.

Örneğin TeknoSA'nın iade edilen ürünleri 'outlet mağazalar'da satışa sunduğu belirtiliyor. Mağazadan ürün satın alan tüketicilere cayma hakkı, bu kadar kesin verilmiyor ancak tüketiciler mağazalardan alışverişte tümüyle korunaksız değil...

Şirketlerin ürün veya hizmet hakkında verdikleri bilgiler ürünün aslıyla eşleşmiyor ve belirtilen kıstaslar sağlanmıyorsa, tüketici vadedilen yararı üründen sağlayamamışsa satışa sunulan ürün ve hizmet, 'ayıplı ürün' olarak değerlendiriliyor. Ayıplı ürünler 'açık ayıp' ve 'gizli ayıp' olarak iki farklı çatı altında ele alınıyor. Burada gizli ayıp önemli zira bu ayıp ilk anda anlaşılamayıp gözle görülemeyen ve kullanım sırasında ortaya çıkan ayıplar olarak ele alınıyor.

Tüketiciler özellikle teknoloji ürünlerinde bu tarz ayıplarla sık sık karşılaşıyor. Bilgisayarlar söz konusu olduğunda düşük performans, belirli programları kullanamama gibi sorunlar yaşanıyor. Piyasada saygın markalar 'gerekli değişikliği yaparak' müşteri memnuniyetine özen gösterirken, TeknoSA'nın bu alanda sınıfta kaldığı yukarıda aktarılan örnekte kendini ortaya koyuyor.

EKONOMİ SERVİSİ