Tekstil ihracatçıları Çin pazarına açıldı

İhracatlarında katma değerli ürün ihracatının payını arttırmak isteyen Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, 02-07 Eylül 2018 tarihleri arasında Çin’in Şanghay şehrine yönelik ‘Çin Tekstil Sektörel Ticaret Heyeti’ organizasyonu düzenledi. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi, Çin’de ilk gün Cinte Techtextil China Fuarı’nı ziyaret edip fuar alanında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdiklerini dile getirerek, “Heyetimiz teknik tekstiller konusunda dünyadaki son gelişmeleri yakından görme olanağı buldu. Türkiye’nin tekstil sektöründe konvansiyonel tekstil üretiminden teknik tekstil üretimine geçiş konusunda geç kalmadan adımlar atması için çaba gösteriyoruz. Sektörel Ticaret Heyeti organizasyonumuzla firmalarımız hem Çin tekstil pazarını araştırdı, hem de halihazırda teknik tekstil üretimi yapan firmalarımız yeni bir pazar ile tanıştı. Amacımız Ege Bölgesi’nde iyi bir ivme kazanan teknik tekstil ihracatının bu seviyesini daha yukarı taşımak” diye konuştu. COŞKUN ÇELEKOĞLU / İSTANBUL