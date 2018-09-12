Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
92196
ALTIN
244.686
DOLAR
6.3543
STERLİN
8.2764
EURO
7.3854

Tekstil ihracatçıları Çin pazarına açıldı

Tekstil ihracatında teknik tekstilin payını arttırmak isteyen tekstil ihracatçıları, Çin pazarına açıldı

12 Eylül 2018 Çarşamba 17:14
Tekstil ihracatçıları Çin pazarına açıldı

İhracatlarında katma değerli ürün ihracatının payını arttırmak isteyen Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, 02-07 Eylül 2018 tarihleri arasında Çin’in Şanghay şehrine yönelik ‘Çin Tekstil Sektörel Ticaret Heyeti’ organizasyonu düzenledi. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi, Çin’de ilk gün Cinte Techtextil China Fuarı’nı ziyaret edip fuar alanında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdiklerini dile getirerek, “Heyetimiz teknik tekstiller konusunda dünyadaki son gelişmeleri yakından görme olanağı buldu. Türkiye’nin tekstil sektöründe konvansiyonel tekstil üretiminden teknik tekstil üretimine geçiş konusunda geç kalmadan adımlar atması için çaba gösteriyoruz. Sektörel Ticaret Heyeti organizasyonumuzla firmalarımız hem Çin tekstil pazarını araştırdı, hem de halihazırda teknik tekstil üretimi yapan firmalarımız yeni bir pazar ile tanıştı. Amacımız Ege Bölgesi’nde iyi bir ivme kazanan teknik tekstil ihracatının bu seviyesini daha yukarı taşımak” diye konuştu. COŞKUN ÇELEKOĞLU / İSTANBUL

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zeytinyağında katma değerli ürün dönemi
Zeytinyağında katma değerli ürün dönemi
Fosil yakıtlar gözden düşüyor
Fosil yakıtlar gözden düşüyor
Spekülasyon ihracatçı için de zararlı
Spekülasyon ihracatçı için de zararlı
Merkez Bankası faiz artışına gidecek
Merkez Bankası faiz artışına gidecek
10 milyon kişi Hızlı Giriş yapıyor
10 milyon kişi Hızlı Giriş yapıyor
Markalar türbülansa girdi
Markalar türbülansa girdi
Rusya ve Çin'den milli paralarla ticarete destek
Rusya ve Çin'den milli paralarla ticarete destek
Vodafone Eğitim Tırı’nın 6. durağı Erzincan oldu
Vodafone Eğitim Tırı’nın 6. durağı Erzincan oldu
Kuru üzümde ihracat rekoru
Kuru üzümde ihracat rekoru
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim