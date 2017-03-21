Tekstil sektöründe Rusya endişesi

EKONOMİ SERVİSİ

Rusya, 2014'te Kırım'ın ilhakı sonrası Batı'nın koyduğu yaptırımlar karşısında, pek çok sektörde kendi üretim yapmaya başladı. Krizle bilrikte gelen sert devalüasyon ile rublenin gerilemesi, özellikle işçi maliyetlerinin "Çin seviyesine" düşmesine neden olarak üretime yönelen sektörlere büyük katkı sağladı. Son birkaç yılda en fazla yatırım yapılan sektörlerin başında tarım geliyor. Daha önce ithal edilen pekçok tarım ürünü artık Rusya'da üretiliyor.

Türkiye ile Rusya arasında yaşanan uçak krizi sonrası Türk domates ine konulan yasağın hala objektif bir neden olmamasına rağmen sürmesi, Rusya Başbakanı Medvedev ve Tarım Bakanı Tkaçyev'in bu konuda "Rus üreticileri koruma zorunluluğunu" açıkça ilan etmeleri tabloyu netleştiriyor.

Önümüzdeki 10 yıllık dönemde tarımda tamamen kendine yetip ihracatçı ülke durumuna geçmeyi planlayan Rusya'nın bu adımı, domates başta olmak üzere birçok Türk menşeli ürünün Rusya'daki pazar payının gittikçe azalacağının işareti olarak kabul ediliyor.

Sırada ne var?

Rusya'nın tarımdaki adımlarına benzer adımlar şimdi de tekstil sektörüne yayılmaya başlıyor. Yabancı tekstil şirketlerine ithalat yerine ülkede üretim yapmaları için teşvik edilmesi üzerine Alman giyim devlerinden Tom Tailor, Rusya’da üretime başlamaya hazırlanıyor.

Şirketin Rusya’da bu sene içinde üretime başlamasının, Rusya üretimi ilk ürünlerinin önümüzdeki sonbahar-kış sezonunda satışa sunulmasının planlandığı açıklandı. Rusya’da İspanyol hazır giyim devi Zara’nın Rusya'da üretime geçme sürecini hızlandırmak için de girişimlere başlandığı açıklanmıştı.

Uzmanlar, hazır giyim ihracatında Türk tekstilcilerin bu yeni trendi yakından izleyerek gerekli tedbirleri alması gerektiğine işaret ediyor.

Ruslar Türkiye’de tarım işine giriyor

Türk ürünlerine yönelik yasakları kaldırmayan Rusya, şimdi yeni planlarını devreye soktu. Bu kapsamda kendi tarım ürünlerini yetiştirmek isteyen Rusya, bu amaçla Türkiye'de bir tarım şirketi kurmak istiyor. Rusya ile Türkiye'nin yaş meyve ve sebzedeki ihracat çekişmesi sürerken, Rusya'nın domates planı ortaya çıktı. Kendi ürününü yetiştirmek isteyen Rusya, bu amaçla Türkiye'de bir tarım şirketi kurmak istiyor. Rusya, böylece domates ve salatalık başta olmak üzere tarımsal ürünlerde gıda güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

Rusya, bu planını iki ülke heyetlerinin yaptığı teknik görüşmelerde gündeme getirdi. Rus tarım şirketi, üretemediği ürünleri de üreticiden doğrudan satın alarak ülkesine gönderecek. Rusya, böylece aracıları da devreden çıkararak daha uygun fiyatla ürün elde etmeyi hedefliyor.