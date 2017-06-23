Tekstil sektöründen Kızılay’a özel kumaş

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), dünyanın dört bir yanına yardım elini uzatan Türk Kızılayı’na tasarım ve kumaş desteği sağladı. İTHİB, Türk Kızılayı görevlilerinin yardım faaliyetlerinde giydiği kurumsal kıyafetleri, teknik tekstil kumaşı ve modern çizgileriyle yeniden tasarladı. İTHİB, Kızılay Koleksiyonu için başlangıçta 50 bin metre nano teknoloji, anti-bakteriyel, nefes alabilen, yanmayan, buruşmayan, terletmeyen kumaş kullandı. Rahatlığı ve dünya modasına uygunluğu ile dikkat çeken koleksiyonu İTHİB’in Moda Danışmanı dünyaca ünlü Modacı Hakan Akkaya tasarladı. İTHİB ve Türk Kızılayı iş birliğiyle düzenlenen basın toplantısında konuşan İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, “Dünya markamız Türk Kızılayı görevlilerinin dünyada ülkemizi temsil ederken giydiği kıyafetleri Türkiye’nin kumaşı ve Türkiye’nin tasarımı ile yeniledik” dedi. Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık da “İnsani yardımda çalışma şartları ve koşulları göz önüne alındığında, kan bağışı ve yardım konusunda da olduğu gibi desteğini bir kez daha esirgemeyen İTHİB Başkanı İsmail Gülle’ye teşekkür ediyorum" dedi. İTHİB Moda Danışmanı ve dünyaca ünlü modacı Hakan Akkaya da “8 ayrı tasarımda mont, yelek, pantolon, yağmurluk, polar, basic t-shirt, polo yaka kısa ve uzun kollu t-shirtten oluşan koleksiyonu tasarlarken, Kızılay çalışanlarının insanlara yardım elini uzatırken, konforunu ve işlerini kolaylaştırmasını hayal ettim” dedi.

EKONOMİ SERVİSİ