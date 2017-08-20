Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tekstilciden ABD’ye çıkarma

Amerika Birleşik Devletleri’ni (ABD) yeniden radarına alan Türk hazırgiyimci, “1,5 milyar dolar ihracat” hedefiyle katıldığı ülkenin bu alandaki en büyük organizasyonu olan Magic Show Fuarı’ndan umutlu döndü

Bu haber kez okundu.

Tekstilciden ABD’ye çıkarma
İstanbul Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB); AB, ABD, Uzakdoğu Fuarlar ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Özkan Karaca, 21’i milli toplam 35 firma ile katıldıkları Las Vegas’taki fuarda özellikle denim, ayakkabı, çorap ve deri konfeksiyon firmalarının büyük ilgi gördüğünü söyledi. 13-16 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen fuarda Türk firmalarına gösterilen yakın ilginin kendilerini son derece mutlu ettiğini belirten Karaca, “ABD, yıllık 99 milyar dolarla dünyanın en büyük hazırgiyim ithalatçısı konumunda.

Türkiye 10 yıl önce bu pazarda 1.5 milyar dolarları yakalamıştı. Ancak çeşitli nedenlerle rakam 536 milyon dolarlara gerildi. Firmalarımız da bu noktada dünyanın en büyük pazarı olan ABD’den uzaklaşmaya başladı. İHKİB olarak son birkaç yıldır ABD’ye özel bir önem veriyoruz" dedi. EKONOMİ SERVİSİ
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Tekstilciden ABD’ye çıkarma
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100