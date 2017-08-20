Tekstilciden ABD’ye çıkarma

İstanbul Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB); AB, ABD, Uzakdoğu Fuarlar ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Özkan Karaca, 21’i milli toplam 35 firma ile katıldıkları Las Vegas’taki fuarda özellikle denim, ayakkabı, çorap ve deri konfeksiyon firmalarının büyük ilgi gördüğünü söyledi. 13-16 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen fuarda Türk firmalarına gösterilen yakın ilginin kendilerini son derece mutlu ettiğini belirten Karaca, “ABD, yıllık 99 milyar dolarla dünyanın en büyük hazırgiyim ithalatçısı konumunda.



Türkiye 10 yıl önce bu pazarda 1.5 milyar dolarları yakalamıştı. Ancak çeşitli nedenlerle rakam 536 milyon dolarlara gerildi. Firmalarımız da bu noktada dünyanın en büyük pazarı olan ABD’den uzaklaşmaya başladı. İHKİB olarak son birkaç yıldır ABD’ye özel bir önem veriyoruz" dedi. EKONOMİ SERVİSİ