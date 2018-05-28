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Tekstilciden Almanya’ya çıkarma

​​​​​​​İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) ve İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), Türk moda ve tekstil endüstrisinin AB ülkelerindeki algısını daha yukarıya taşımak için tanıtım atağı başlattı

28 Mayıs 2018 Pazartesi 19:13
Tekstilciden Almanya’ya çıkarma

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, TGSD Başkanı Hadi Karasu ve İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, proje çerçevesinde ilk ziyareti Almanya’ya gerçekleştirdi. Alman Tekstil Moda Federasyonu Başkanı Ingeborg Neumann’ın davetlisi olarak gidilen Düsseldorf’ta, Rheieland Tekstil ve Hazır Giyim Derneği Başkanı Rolf Könis ve Kuzeybatı Almanya Tekstil ve Hazır Giyim Derneği Başkanı Dr. Wilfried Holtgrave’in aralarında bulunduğu sektör temsilcileri ve akademisyenlerle görüşen üç başkan, muhataplarına ‘siyasetle aramıza duvar örmek yerine ticaretle iş birliği köprüleri inşa edelim’ çağrısında bulundu. Ziyaret sırasında Türkiye ile Almanya tekstil ve hazırgiyim endüstrileri arasında iş birliğini öngören bir de protokol imzalandı. Almanya 3.7 milyar dolarlık pay ile Türkiye’nin tekstil ve hazırgiyim ihracatında ilk sırada yer alıyor. EKONOMİ SERVİSİ

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