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Tekstilciler pamuk ithalinden rahatsız

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jak Eskinazi, dünyanın en kaliteli pamuklarının Türkiye'de yetiştirildiğini ifade ederek, tekstilcilerin pamuk ithal etmekten mutlu olmadığını belirtti

29 Eylül 2017 Cuma 17:08
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Tekstilciler pamuk ithalinden rahatsız

Eskinazi, yaptığı açıklamada, pamukta uluslararası anlamda önemli organizasyonların başında gelen Dünya Pamuk Araştırma Konferansı'nın 2020'de İzmir’de düzenleneceğini bildirdi. Konferans sonucunda Türkiye'de pamuğa eski itibarını kazandıracak bir kamuoyu desteğinin sağlanmasını beklediklerini belirten Eskinazi, Türk tekstil ve hazırgiyim sektörünün 2016'da yaklaşık 822 bin ton pamuk ithalatı karşılığında 1 milyar 240 milyon doları yurt dışına aktardığına dikkati çekti.

Tekstil ve konfeksiyon sektörünün her yıl 1.5 milyon ton pamuğa ihtiyacı olduğuna işaret eden Eskinazi, şunları kaydetti: "Dünyanın en uzun elyaflı ve kaliteli pamuklarının yetiştiği topraklara sahipken Türkiye'nin pamuk ithalatında dördüncü sırada yer alması düşündürücü. Türk tekstil ve hazırgiyim sektörü, pamuk ithal etmekten çok mutlu değil. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türk üreticisine son dönemde artırdığı destekleri sürdürürse tekstil ve konfeksiyon sanayimizin ihtiyacı pamuğun ülkemizde üretilmesinin zeminini oluşturabilir." AA

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Ege TekstilHammadeIhracatDünyaTürkiyeİthal
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