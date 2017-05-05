Tekstilde yabancı alıcıların çekinceleri var

RECEP BAHAR/İSTANBUL

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Türkiye'nin önde gelen tekstil firmaları ile Türkiye'den yüksek miktarda alım yapan yabancı şirketleri İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikte bir araya getirdi. Etkinlikte konuşan TGSD Başkanı Şeref Fayat, yabancı tekstil şirketlerinin Türkiye ile ilgili çekinceleri olduğuna işaret ederek, "Türkiye büyüdükçe bu topraklara yatırım yapan, ülkemiz ile ticaretini sürdüren herkes kazanacak" dedi. Fayat, hazır giyim sektörünün geçen yılki üretim cirosunun 64.5 milyar TL'ye ulaştığını kaydetti.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle de, Türkiye olarak son bir yıl içinde normal günler yaşamadıklarını ifade ederek, " Türkiye son dönemde film platosu gibi oldu. Öyle akla gelmedik olaylar yaşandı. Tekstil ihracatında bu yılın ilk 4 ayında yüzde 4'lük ihracat artışı ama hazır giyim ihracatında düşüş var" dedi.

Darbe süreci belirsizliğe yol açtı

Etkinlikte konuşan HM, Boyner, LC Waikiki, Koton gibi önde gelen tekstil firmalarının temsilcileri, Türkiye'de terör ve darbe sürecinin sektörde belirsizliğe yol açtığına işaret etti. Şirket temsilcileri 'dokuma, plaj kıyafetleri, iç çamaşırı, ev tekstili, sentetik kumaşlı ürünlerin Türkiye'den tedarikinde sorunlar yaşadıklarını kaydetti. Geçen yıl 600 milyon TL ciro yapan Adil Işık’ın temsilcisi İrfan Topçu, yıllık üretimlerinin yüzde 98'ini İstanbul'da gerçekleştirdiklerine işaret ederek, "Hız adına bundan taviz vermeyi düşünmüyoruz" dedi.

HM'den Serkan Tanka ise "HM'in uzun dönemli stratejileri var. Türkiye'ye ilişkin çekincemiz yok. Dünyada 4400 mağazaya ulaştık. Önemli olan burayı gelecekte inovasyon merkezine dönüştürmek" şeklinde konuştu. Koton'dan Betül Dündar da 2016'da üretimlerinin yüzde 10'unu Güneydoğu'ya kaydırdıklarına işaret ederek, "Bunu bu yıl yüzde 20'ye çıkartacağız. Toplam ihtiyacımızın yüzde 30'nu teşkil eden yeni teknoloji sentetik kumaşları yurtdışından alıyoruz" dedi.