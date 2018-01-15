Teksüt'ten 14 ülkeye ihracat

Ürün gönderdiği ülke sayısını 9’dan 14’e çıkaran Teksüt, 2017’nin ikinci yarısında eklenen Katar ve Ürdün’den sonra Suudi Arabistan, Somali ve Moritanya’ya da ihracat yapmaya başladı. Söz konusu ülkelere başta beyaz peynir olmak üzere kaşar, krem, labne, lor ve sürülebilir beyaz peynir, koyun peyniri, süzme peynir, çubuk, misket, hellim, tulum peyniri ve tereyağı gibi en az 15 çeşit süt ürünü ihraç ediliyor.

Teksüt Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Arınık, ülke sayısıyla birlikte bu ülkelerdeki hacimlerini de artırmak istediklerini kaydederek, “İlk aşamada ciromuzun en az yüzde 10’unu ihracattan elde etmeyi hedefliyoruz” dedi. Ortadoğu ve Kuzey Afrika coğrafyasında Türkiye açısından önemli fırsatların bulunduğuna dikkat çeken Arınık, “Bölge karışık gibi görünmekle birlikte buradaki ülkelerde yoğun nüfus ve kaliteli ürünlere yönelik arayış söz konusu… Dolayısıyla Teksüt olarak 2017’de bu bölgelere yoğunlaştık ve yoğunlaşmaya devam edeceğiz” bilgisini paylaştı. 1997’den bu yana düzenli olarak ABD'ye ihracat yapan Teksüt, geçen yılın başında da AB ülkelerine süt ürünleri ihraç edebilme izni alan sayılı Türk firmalarından biri olmuştu.

EKONOMİ SERVİSİ

