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Telefon satışları ilk kez düşüşte

Gartner tarafından yapılan pazar araştırmasına göre, dünya genelindeki akıllı telefon satışları 2017'nin son çeyreğinde yüzde 5.6 düşüş gösterdi.

23 Şubat 2018 Cuma 16:50
Telefon satışları ilk kez düşüşte

Gartner tarafından yapılan pazar araştırmasına göre, dünya genelindeki akıllı telefon satışları 2017'nin son çeyreğinde yüzde 5.6 düşüş gösterdi. Böylece satışlar son 10 yılda ilk kez yönünü aşağı çevirmiş oldu. İlk beş içerisinde yer alan markalardan satışını artıranlar ise sadece Çinli üreticiler Huawei ve Xiaomi oldu. Huawei'nin satışları önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7.6 artarken, Xiaomi'nin satış artışı yüzde 79 oldu.

 Samsung global satışlardaki liderliğini bu dönemde de sürdürdü. Satışları yüzde 3.6 düşmesine karşın, Apple'ın satışları yüzde 5 düşünce Samsung'un pazar payı daha da yükseldi. 2017'nin toplamına bakıldığında ise akıllı telefon satışları 2016'ya göre yüzde 2.7 artışla 1.5 milyar adete ulaştı. HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
EkonomiTelefonHuaweiApple
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