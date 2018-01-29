Telefon satışları tarihte ilk kez düştü

Akıllı telefonların çıkışından beri ülkede satılan telefonların sayısı her geçen yıl biraz daha artıyor. En azından geçen yıla kadar bu durum böyleydi. Ancak 2017’de akıllı telefonların çıkışından beri ilk kez ülkedeki akıllı telefon satışları bir önceki yıla kıyasla düşüş yaşadı.

Canalys’in raporuna göre 2017 yılında Çin’de 459 milyon akıllı telefon satıldı. Bu rakam 2016’dan yüzde 4 daha düşük. Bu düşüşte 2017’nin son çeyreğinde yaşanan durgunluk oldukça etkili oldu. 2017’nin son çeyreğinde, 2016’nın aynı dönemine kıyasla yüzde 14 daha az akıllı telefon satıldı.

Çin'de 90 milyon akıllı telefon satmayı başaran Huawei, ülkedeki bir numaralı telefon üreticisi olarak yerini korudu. Huawei’nin ardından en çok akıllı telefon satan şirketler sırasıyla Oppo, Vivo, Apple ve Xiaomi oldu. Meizu ve Gionee gibi nispeten daha küçük telefon üreticileri ise ülkedeki etkinliklerini yitirdi. Üstelik bu şirketlerin bu yıl daha da kan kaybetmesi bekleniyor.

EKONOMİ SERVİSİ