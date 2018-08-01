Temmuz'da en fazla ihracat otomotivde

Temmuz ayı geçici ihracat verileri Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin katıldığı Ticaret Bakanlığı'ndaki toplantıyla açıklandı. Buna göre, Temmuz ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.8 artışla 14.1 milyar dolara ulaştı. Bu, bugüne kadar ulaşılan en yüksek temmuz ayı ihracatı olarak kayıtlara geçti.

Şimdiye kadarki en yüksek Temmuz ayı ihracatı 2014 yılında 13.3 milyar dolardı. Böylece Temmuz ayı rekoru 761 milyon dolar artmış oldu. Bu yıl Haziran ayı hariç her ayda ihracat rekorları kırıldı. Mart ayında ise aylık rekorun da ötesinde tarihte ilk defa 15 milyar dolarlık ihracat barajı aşıldı. Yılın 7 aylık döneminde ihracat yüzde 7 artışla 96.3 milyar dolara ulaştı. Son 12 aylık ihracat ise 163.3 milyar dolar oldu. İhracatın yıl sonunda 170 milyar doları aşabileceği tahmin ediliyor.

En çok ihracatı otomotiv sektörünün gerçekleştirdiğini söyleyen TİM Başkanı Gülle, alt sektörler itibarıyla Temmuz ayında en çok ihracat gerçekleştiren sektörün yine otomotiv olduğunun altını çizerek, "Bu sektörümüz 2.8 milyar dolar ihracat rakamına ulaşarak, ihracatını yüzde 13.8 artırmayı başardı. Otomotiv sektörünü,1.6 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1.5 milyar dolarla kimyevi maddeler takip etti" dedi.

HABER MERKEZİ