Tencent Shanghai'da 'kasiyersiz' mağaza açtı

We Life" adlı mağazada alışveriş yapan insanlar, nakit para veya kart kullanmadan ve tek bir insanla temasta bulunmadan, mesajlaşma uygulaması WeChat'in sağladığı elektronik cüzdan Wechat Pay ile ödeme yapabiliyor.

Müşteriler, akıllı telefonlarıyla kapıdaki bir kare kodu tarayarak, kullanıcı tanımlama sistemini devreye sokabiliyor ve otomatik ödeme yapabiliyor. 300 metrekarelik mağazada bulunan tüm ürünler, fiyat ve stok gibi bilgileri depolayan manyetik çipli radyo frekansı etiketleri ile donatılmış durumda.

4 Şubat'a kadar açık kalması planlanan mağazanın, Tencent'in fiziksel perakende alanındaki ödeme kabiliyetlerini sergilemesi hedefleniyor.

IResearch'e göre, Çin'in insansız perakende sektörü, 2020 yılına kadar 65 milyar yuana (10.2 milyar ABD doları) ulaşacak.

ŞEVKET TEPETAŞ/İSTANBUL