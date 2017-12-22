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Termal turizmde hedef büyük

TÜRKAP Genel Sekreteri Dr. Ilgaz Nacakoğlu, Avrupa’nın en fazla termal kaynağına sahip ülkenin Türkiye olduğuna işaret ederek, "Kaplıca turizminden yılda 15-20 milyar dolar kazanması işten bile değil" dedi

22 Aralık 2017 Cuma 16:01
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Termal turizmde hedef büyük

Kaplıca Talasso ve Kür Merkezleri Derneği (TÜRKAP) Genel Sekreteri Dr. Ilgaz Nacakoğlu, bin 100'e yakın termal kaynağı, 264 ruhsatlı kaplıca tesisi ve 500 civarında termal su imkanı bulunan Türkiye'nin dünyada termal zenginlik anlamında iddialı bir ülke olduğuna işaret etti. Termal turizme yönelik yatak kapasitesinin artması ve tesislerin cazip kampanyalarıyla kaplıcalardan faydalanan nüfusun hızla arttığını ifade eden Nacakoğlu, "Modern tıbbın gelişimiyle insanlar hastanelerle, ilaçlarla tedaviyi seçtiler. Fakat son yıllarda doğal tedavi unsurları yine öne çıktı. İnsanlar hasta olmamak, hastalıklardan daha az etkilenmek ve mevcut hastalıklarının tedavisi için şifalı sulardan yararlanmaya başladı" dedi. 

Afyon ve Denizli öne çıktı

Afyonkarahisar ve Pamukkale'nin (Denizli) bu konuda aldığı mesafenin memnuniyet verici olduğunu, Bursa ve İzmir'de de çalışmalar olduğunu dile getiren Nacakoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: "Avrupa’nın en fazla termal kaynağına sahip ülkemizin kaplıca turizminden yılda 15-20 milyar dolar kazanması işten bile değil. Bunun için termal tesisler değil termal kentlerin kurulması lazım. Afyon ve Pamukkale bu konuda çok yol aldı. Bursa ve İzmir de çalışıyor. Umuyorum ki önümüzdeki birkaç sene içinde çok daha iyi bir yerde olacağız." AA

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