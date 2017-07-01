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TESK’ten çırak ve stajyer uyarısı

Çırak ve stajyerlere eğitim sürelerinde ve iş hayatına atılmalarında kolaylıklar sağlanması gerektiğini dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İş tecrübesi kazanmak için eğitim gören çırak ve stajyer öğrencilerimizin en önemli sorunlarından birisi sigortalılık başlangıç tarihleridir

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TESK’ten çırak ve stajyer uyarısı

Çıraklık eğitimi aldıkları ve stajyer konumda tecrübe kazandıkları süreler de önemli bir gücüdür. Bu kapsamda çalıştıkları sürenin emekliliklerine de saydırılması gerekiyor. Sigortalılık tarihleri çıraklık eğitimi aldıkları süre itibari ile başlamalıdır. Bu konuda yaşanan mağduriyetlere yönelik çalışma yapılmalıdır” şeklinde konuştu. Erkek çıraklara eğitim süresinde askerlik konusunda avantaj sağlanmasını da isteyen Palandöken şunları söyledi: “Çıraklık eğitimi aldıkları sürede askerlik çağına gelen öğrenciler askerliklerini Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvurarak tecil ettirebiliyor. Tam mesleği kavrama aşamasında askere gidip döndükten sonra meslekten uzaklaşıyorlar. Bu sebeple çıraklık eğitimi alan öğrencilere kısa dönem askerlik yapma olanağı sağlanmalıdır. Böylece kısa sürede hem vatani görevlerini tamamlamış hem de mesleklerini unutmadan ellerine almış olacaklardır.” HALİL MEMİŞ

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