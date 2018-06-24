Teşvikler, Batman'a yaradı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kalkınması için hayata geçirilen teşvik uygulaması, batıdaki firmaları bölgeye yönlendirdi. Yeni teşvik uygulamasıyla 6. bölge yatırım için cazip hale getirilirken, ülkenin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren birçok firma bu imkandan yararlanmak için rotasını Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine çevirdi.

Batman'da da 85 tekstil, 26 gıda, 29 inşaat, 12 mobilya, 26 plastik, 31 makine ve 5 de cam sektöründe olmak üzere 214 yatırım için başvuru yapıldı. Artan yatırım talebi nedeniyle önce OSB'nin alanı genişletildi. 76 fabrikanın faaliyet yürüttüğü, 3 bin 700 kişinin istihdam edildiği OSB'de daha sonra da Valilikçe yeni yer tahsisi için çalışma başlatıldı.

İlk etapta 2 bin dönüm alanda altyapı çalışmaları başlatılan ikinci OSB'nin tamamlanarak yatırımcının hizmetine sunulmasıyla çalışan sayısının 15 bine yükselmesi hedefleniyor. Batman Valisi Ahmet Deniz, Batman OSB'nin yüzde 100 dolduğunu söyledi.

AA