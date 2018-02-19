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THY, 2017'de de zarar mı etti?

CHP Trabzon Milletvekili Av. Haluk Pekşen, THY’nin AK Parti iktidarıyla birlikte her geçen gün zarar ettiğini savundu.

19 Şubat 2018 Pazartesi 17:50
THY, 2017'de de zarar mı etti?

Pekşen, THY geçen sene 6.5 milyar TL zarar etmişti 2017 yılında ise 2 milyar 975 milyon TL zarar ettiği iddia ediliyor. Ancak THY hala resmi olarak kamuoyuna kar-zarar tablosunu açıklamıyor. Başında bulunduğu bir şirketi bu kadar büyük zarara uğratan bir yönetim kurulu ve onun başkanı derhal istifa etmelidir” dedi.

Pekşen, THY’nin 2017 yılı bilançosu ile ilgili TBMM’ye bir soru önergesi verdi. Pekşen, şu görüşleri savundu: “THY’de bu büyük zararların nedeni ihtiyaç olmadığı halde bünyesinde bulundurduğu ve halen de alımları devam eden uçaklardır. THY iş bilmez yandaşların elinde sürekli zarar eden bir konuma getirildi” ifadelerini kullandı.

Pekşen, THY’nin içinde bulunduğu zarar nedeniyle Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı tarafından cevaplanması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde yer alan bazı sorular şunlar:

"Bu büyük gövdeli uçakların yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli havalimanlarının hangarlarda bekletildiği ve büyük maliyetlere neden olduğu doğru mudur? THY bu kadar büyük zarar ederken, çok yüksek miktarlarda sponsorluk ve reklam harcamaları yapılarak vatandaşların elektrik, su, doğalgaz ve vergilerinden oluşan bütçeden bu harcamaların finanse edilmesi doğru mudur?

THY’nin dışardan aldığı hizmetlerin yandaş firmalardan ve fahiş fiyatlarla ihalesiz olarak alındığı ve böylece THY’nin hortumlandığı iddiaları doğru mudur?

THY bünyesinde yayınlanan SKYLIFE dergisinde Atatürk’e neden yer verilmemektedir? SKYLIFE dergisinde Atatürk ile ilgili haber, makale, tanıtım yazısı, ilan, reklam vb. yer almaması THY’nin kararı mıdır yoksa siyasi iradenin etkisi var mıdır?"

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
THYHaluk PekşenTürk Hava YollarıZarar
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