THY 40 dev uçağı filosuna katacak

THY'den yapılan açıklamaya göre, Boeing ve THY yetkilileri, 20 + 20 toplamda 40 adet ve 2019’dan başlayıp 2023’te tamamlanmak üzere 787-9 Dreamliner satın alma görüşmelerine başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, 787 Dreamliner'ın dünyada en son ve en modern teknolojiye sahip uçaklardan biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Bu uçakları filomuza katmamıza ilişkin görüşmelerimizin amacı, hem 3. havalimanındaki geniş gövde ihtiyacını karşılamak hem de Cumhuriyetimizin 100. yılında filomuzu daha da güçlendirmek, bunun yanı sıra yolcu memnuniyetini artırarak iş birliğimizi geliştirmektir. Türk Hava Yolları olarak bu görüşmeler esnasında Türkiye’den temin edilecek 1 milyar dolar değerinde yan sanayi iş hacmini de değerlendirmekteyiz. Görüşmelerin sonuçlanmasında bu husus son derece önem arz etmektedir ve bu konuya ehemmiyetle eğilmekteyiz."

AA