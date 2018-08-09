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THY 7 ayda 43.2 milyon yolcuyu uçurdu

Türk Hava Yolları'nın (THY) yolcu sayısı bu yılın Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.2 artarak 43,2 milyon oldu

09 Ağustos 2018 Perşembe 17:08
THY 7 ayda 43.2 milyon yolcuyu uçurdu

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan Ocak-Temmuz 2018 trafik verilerine göre, Ocak- Temmuz 2017 döneminde 37.5 milyon olan toplam yolcu sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 15.2 artışla 43.2 milyona yükseldi. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda yüzde 17, dış hatlarda yüzde 13.8 olarak kayıtlara geçti. Yolcu doluluk oranı 3.8 puanlık artışla yüzde 81.2 olarak gerçekleşti. Geçen yılın ocak-temmuz döneminde 617 bin 458 ton kargo-posta taşınırken, bu yılın aynı döneminde yüzde 26.3 artışla 779 bin 626 tona yükseldi.

AA

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