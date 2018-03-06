THY'den 223 milyon dolar net kâr

Türk Hava Yolları (THY), 2017 yılında 1 milyar 22 milyon dolar esas faaliyet kârı elde etti. THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan faaliyet raporuna göre şirket yolcu doluluk oranlarında art arda rekorlar kırdı ve 2017 yılını yüzde 79.1 doluluk oranı ile kapattı. Yolcu talep artışının beraberinde getirdiği olumlu ortam ve aktif kapasite yönetimi kârlılık oranlarını da etkiledi.

THY petrol fiyatlarının yılın ikinci yarısında artış göstermesine rağmen 2017'yi 1 milyar 22 milyon dolar kâr ile kapattı. Net dönem kârı 223 milyon dolar oldu. Şirketin geçen yıl toplam varlıkları 18.2 milyar dolar olurken, öz kaynakları ise 5.3 milyar doların üzerine çıktı. Şirketin toplam satış gelirleri 10 milyar 958 milyon dolara ulaştı. Bir önceki yıla kıyasla yüzde 11.9 artış gösteren satış gelirleri, 2016 yılında 9 milyar 792 milyon lira düzeyinde gerçekleşmişti. THY, geçen yıl 68 milyon 616 bin 740 yolcu taşırken, bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 9.3 artışa işaret etti. EKONOMİ SERVİSİ