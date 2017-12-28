Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
114115
ALTIN
156.924
DOLAR
3.7720
STERLİN
5.0710
EURO
4.5065

THY'den çocuklara doğal oyuncak 

Türk Hava Yolları (THY), dış hat seferlerinde, çocuk yolculara hareketli, şekil değiştirebilir, nesli tükenme tehdidi altında olan hayvan figürlerinin de yer aldığı ve doğal malzemelerden üretilmiş oyuncaklar armağan edecek.

28 Aralık 2017 Perşembe 16:32
10 Okunma
THY'den çocuklara doğal oyuncak 

Türk Hava Yolları (THY), dış hat seferlerinde, çocuk yolculara hareketli, şekil değiştirebilir, nesli tükenme tehdidi altında olan hayvan figürlerinin de yer aldığı ve doğal malzemelerden üretilmiş oyuncaklar armağan edecek. THY, 3-12 yaş aralığındaki çocuk yolcuları için hazırladığı; hareketli, şekil değiştirebilir, nesli tükenme tehdidi altında olan hayvan figürlerinin de yer aldığı ve doğal malzemelerden üretilmiş bir koleksiyon hazırladı.

Her uçuşta farklı oyuncaklardan oluşacak bu setlerle, çocukların sağlığını korumak, yaşam alanları tehdit altındaki hayvan türleri hakkında farkındalık oluşturmak ve çocuk yolcuların uçak seyahatlerini eğlenceli bir deneyime dönüştürmek hedefleniyor. EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
THYTürk Hava YollarıçocukHayvanUçuş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İthalat et fiyatlarını düşürmüyor
İthalat et fiyatlarını düşürmüyor
İstanbul'da sanayiye üvey evlat muamelesi
İstanbul'da sanayiye üvey evlat muamelesi
İstanbul'a iki OSB teklifi
İstanbul'a iki OSB teklifi
Bakan'dan Sudan'ın ucuz et önerisine cevap
Bakan'dan Sudan'ın ucuz et önerisine cevap
Şeker sektörünün idam fermanı
Şeker sektörünün idam fermanı
Çin'den görülmemiş uygulama!
Çin'den görülmemiş uygulama!
İthal cevizi Kaman cevizi diye yutturuyorlar
İthal cevizi Kaman cevizi diye yutturuyorlar
Asgari Ücret Tespit Komisyonuna eleştiri
Asgari Ücret Tespit Komisyonuna eleştiri
Yoksulluk sınırı 5 bin lirayı aştı
Yoksulluk sınırı 5 bin lirayı aştı

banner129

banner130

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim