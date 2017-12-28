THY'den çocuklara doğal oyuncak 

Türk Hava Yolları (THY), dış hat seferlerinde, çocuk yolculara hareketli, şekil değiştirebilir, nesli tükenme tehdidi altında olan hayvan figürlerinin de yer aldığı ve doğal malzemelerden üretilmiş oyuncaklar armağan edecek. THY, 3-12 yaş aralığındaki çocuk yolcuları için hazırladığı; hareketli, şekil değiştirebilir, nesli tükenme tehdidi altında olan hayvan figürlerinin de yer aldığı ve doğal malzemelerden üretilmiş bir koleksiyon hazırladı.

Her uçuşta farklı oyuncaklardan oluşacak bu setlerle, çocukların sağlığını korumak, yaşam alanları tehdit altındaki hayvan türleri hakkında farkındalık oluşturmak ve çocuk yolcuların uçak seyahatlerini eğlenceli bir deneyime dönüştürmek hedefleniyor. EKONOMİ SERVİSİ