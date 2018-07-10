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THY'den doluluk rekoru

Türk Hava Yolları (THY), Ocak-Haziran 2018 döneminde yüzde 80.4 ile tarihinin en yüksek ilk yarı yıl doluluk oranına ulaştı

10 Temmuz 2018 Salı 18:27
THY'den doluluk rekoru

Türk Hava Yolları'nın Ocak-Haziran 2017 döneminde 30.3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde yüzde 17.8 artışla 35.6 milyona ulaştı. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda yüzde 20.3, dış hatlarda yüzde 15.8 oldu. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Haziran ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarına ilişkin Twitter'da yaptığı açıklamada, Türkiye’nin en değerli markası Türk Hava Yolları'nın yılın ilk yarısını yeni bir rekorla geride bıraktığını belirterek, "Bayrak taşıyıcı, ilk 6 ayda yüzde 80.4 ile tarihinin en yüksek ilk yarı yıl doluluk oranına ulaştı" ifadelerini kullandı.
HABER MERKEZİ

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