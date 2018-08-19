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THY'den tarihi rekor

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 18 Ağustos Cuma günü tarihi bir rekorla 1547 sefer düzenlediklerini dile getirerek, "253 bin yolcumuzu yüzde 75 zamanında kalkışla sevenlerine ulaştırdık" dedi

19 Ağustos 2018 Pazar 15:39
THY'den tarihi rekor

Bu arada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde Türkiye genelindeki havalimanlarında 5 bin 104 uçak seferi yapıldığını aktararak, "Bu seferlerle iç hatta 340 bin 132 yolcuya, dış hatta ise 408 bin 697 yolcuya hizmet verildi. Böylece Türkiye genelinde hizmet verilen yolcu sayısı 750 bine yaklaştı" dedi.

Turhan, turizme yönelik havalimanlarının uçak trafiğinin iç hatlarda bin 408, dış hatlarda ise 2 bin 272 olarak gerçekleştiğini söyledi. Turhan, İstanbul'daki Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından iniş-kalkış yapan 2 bin 121 bin uçak seferiyle 131 bin 370 iç hat, 202 bin 660 dış hat olmak üzere toplam 334 bin 30 yolcunun hizmet aldığını belirtti.
EKONOMİ SERVİSİ

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