THY o listede yok

RECEP BAHAR/İSTANBUL

2017 yılı havacılık tarihinin en güvenli yılı olarak kayıtlara geçti. Buna rağmen çok sayıda yolcu, uçak yolculuğundan endişe etmeye devam ediyor. Özellikle iniş ve kalkışta yaşanan sarsıntılar ve kazalar kaygıları artırıyor.

Pegasus Havayolları'nın Trabzon'da inişte yolcularına yaşattığı korku da bu türden... Keza Emirates uçağının Ağustos 2016'da Dubai Uluslararası Havalimanı'na inişte yanıp kül olması da böyle bir kazaydı. Bereket versin ki her iki kazada da ölen ve yaralanan olmadı.

Bu arada AirlineRatings.com, dünyanın en güvenilir havayollarını açıkladı. Çalışma 409 havayolu şirketini "kaza, olay, operasyon geçmişi, filo yaşı, müfettiş raporları" dikkate alınarak irdeledi.

Buna göre Avustralya'nın Qantas Havayolları, üst üste 4. kez 'dünyanın en güvenilir havayolu' seçildi. Hatırlatalım ki, Qantas'ın son kazası 1962 yılında meydana geldi...

Diğer 19 havayolu şirketi ise şöyle: Air New Zealand, Alaska Airlines, All Nippon Airways, British Airways, Cathay Pacific Airways, Emirates, Etihad Airways, EVA Air, Finnair, Hawaiian Airlines, Japan Airlines, KLM, Lufthansa, Qantas, Royal Jordanian Airlines (Ürdün Havayolları), İskandinavya Havayolları (SAS), Singapore Airlines, Swiss, Virgin Atlantic and Virgin Australia. Listeye ABD'nin iki önemli havayolu (Delta ve American Airlines) giremedi. THY de listede yer almadı.

Uzmanlar THY'nin en son ölümlü kazasının 25 Şubat 2009'da olduğunu, 'en güvenli listede yer alabilmek için' ölümlü kazanın üstünden en az 10 yıl geçmesi gerektiğini dile getiriyor.

Ucuzcu listede de ‘yok’uz

Bu arada Pegasus, Sunexpress ve Onur Havayolları da, geçmişlerinde ölümlü kazalara karışmamasına rağmen yani temiz sicillerine rağmen 'en güvenli ucuzcu havayolu' listesine giremedi.

Bu listede yer alan havayolu şirketleri şöyle: Aer Lingus, Flybe, Frontier, HK Express, JetBlue, Jetstar Australia, Thomas Cook, Virgin America, Vueling, and Westjet. Yüksek güvenlik, yüksek bilet fiyatı demek...