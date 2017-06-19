THY zararı silip süpürdü

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk oldu. 2016 yılında önemli parametreler yaşandığını ifade eden Aycı, bunlardan birinin Brexit ile birlikte başlayan AB'deki iç gerilimler olduğunu söyledi. Avrupa'nın büyük şehirlerinde meydana gelen ve Türkiye'ye de yansıyan, Türkiye'de de meydana gelen çeşitli saldırıların bir diğer parametre olduğunu belirten Aycı, bu saldırıların bütün dünyada güven ve istikrar üzerine gölge düşürdüğünü, gerilim ve saldırıların ciddi anlamda hem turizm sektörü hem insanların seyahat alışkanlıkları hem de havacılık sektörü ve onun tüm paydaşlarını etkilediğini kaydetti.

Para birimlerinin düşmesi de riskti



Yakıt fiyatlarında yaşanan düşüşe işaret eden Aycı, "Bu sektörde en önemli maliyet parametresi; yakıt parametresi... Önemli parametrelerden bir diğeri, bütün dünyada dolar a karşı yerel para birimlerinin güç kaybetmesi oldu. Bunun da yönetilmesi gereken bir risk olduğunu hep birlikte yaşadık" diye konuştu.

İlker Aycı, dünyada meydana gelen gelişmelerden bir diğerinin de Open Skies (Açık Semalar) Anlaşmaları üzerinde oluşan sorunlar olduğunu belirterek, hükümetlerin özellikle korumacı politikalarla yerel ve milli hava yollarını koruma yoluna gitmesinin sektörel sıkıntılar arasında bulunduğunu söyledi.

Aycı, "337 uçaklık yolculuğumuzda, bunun içerisinde 93 geniş gövde, 231 dar gövde, 14 tane de kargo uçağımız var. Bu filomuzu ayakta tutarak, dimdik yolumuza devam ettik. Geçen yıl filomuza 43 yeni uçak girdi. Bir önceki yıl 38 yeni uçak girdi ki, bu yaklaşık 18-19 ayda 81 uçağın filomuza girmesi demek... 2003'den bu yana ülke içinde destinasyon sayımızı ikiye katladık, yurt dışında 3 katından fazlaya çıkardık. Bütün yaşadıklarımıza rağmen bugün dünyada 302 destinasyonla, 120 ülkeyle, hala en çok noktaya uçan hava yolu olan unvanımızı korumaktayız" dedi.

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Aycı, havacılığın mevsimsel bir iş olduğuna işaret ederek, "İlk iki çeyrek (Ocak-Haziran dönemi) eksidir, son çeyrek (Ekim-Aralık dönemi) eksidir, sektör üçüncü çeyrekte kazanır (Temmuz-Eylül dönemi) ve üçüncü çeyrekte kazandığı ile bütün yılı toparlar ve kurtarır" dedi.

Uçaklar neden seferden çekildi?

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, sene başında 30 uçağın neden seferlerden çekildiği konusunda ise şunları söyledi: "Bu anlamıyla biz geçen yıl son çeyrekte uçaklarımızı ilk yere indirdiğimizde, kapasite fazlası oluştuğunda, talep düştüğünde, talep arzın altında kaldığında ki bu yıllar sonra ilk kez yaşandı, 13-14 yıl sonra THY'nin ilk kez karşılaştığı bir durumdu. Bir yandan turizmde yüzde 30 ziyaretçi gerilemesi, bir yandan yaşanan gelişmelerin ekonomiye etkisi, bütün çevrelerde 'Türkiye'ye gitmeyin, riskli ülke' uyarılarının yapılması çok etkili oldu. Buna karşılık yaptığımız çalışmalarla yüzde 30 ziyaretçi sayısının gerilemesine rağmen sivil havacılıkta uçan yolcu sayısı sadece yüzde 8 geriledi." Aycı, 2016'da 21 milyon transit yolcu taşıdıklarına işaret ederek, "Transit pazarımızda yüzde 15'lik büyüme sağladık. Bu herkesin dikkatini çekti. Bütün bölgedeki diğer şirketlerden yolcu almaya başladık. Sektörde oldukça önemli bir hamleydi. Geçen yıl tüm yaşadıklarımıza rağmen yolcu sayımızı yüzde 2.7 oranında artırdık, 62.7 milyon yolcu taşıdık. Bu perspektiften baktığınızda, dünya üzerindeki pazar payımızı da 1.9'a yükselttik" dedi. AA