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THY’den 28.2 milyar TL ciro

Türkiye’nin en değerli markası THY, geçen yıl 28.2 milyar TL’lik gelir elde etti. Ancak kurumun zararı 6.5 milyar TL’yi aştı. Zararın önemli bölümü döviz kurlarındaki yükselmeden kaynaklandı

16 Şubat 2017 Perşembe 17:16
THY’den 28.2 milyar TL ciro

THY'nin zararı döviz kurlarında yaşanan olağanüstü artıştan kaynaklandı. Nitekim bilanço analiz edildiğinde kambiyo (döviz işlemleri) zararının 7 milyar 909 miyon TL olduğu ortaya çıkıyor. Kurumun kambiyo kârı ise 4 milyar 325 milyon TL.  Böylece net kambiyo zararı 3 milyar 584 milyon TL olarak kendini gösteriyor. Kurumun diğer olağan gider ve zararları 1 milyar 373 milyon TL, kısa vadeli borçlanma gideri ise 933 milyon TL olarak gerçekleşti.  Yeni Mesaj'ın konuştuğu uzmanlara göre yüksek zararın nedeni olarak Türkiye'ye gelen turist sayısının yüzde 30 azalması, Türkiye'nin Rusya ile yaşadığı uçak gerginliğinin THY'nin bu ülkedeki operasyonlarını olumsuz etkilemesi, özellikle İstanbul ve Ankara'da peş peşe yaşanan patlamalar; Emirates, Etihad ve Katar Havayolları'nın özellikle Güney Asya, Güneydoğu Asya ve Uzakdoğu piyasalarında düşük fiyata odaklı agresif rekabeti, 28 Haziran 2016'da Atatürk Havalimanı'na IŞİD'in düzenlediği intihar saldırısının yol açtığı uçuş iptalleri ve 15 Temmuz darbe girişiminin yol açtığı travma, bu bağlamda özellikle kamu çalışanlarına getirilen seyahat yasağının yol açtığı bilet iadeleri öne çıkıyor. Bu arada CHP Meclis Grubu, THY'nin rekor zararının araştırılması için Meclis Araştırma Önergesi verdi.  Önergede THY'nin alt yapısı eksik olan havaalanlarına yaptığı uçuşlar söz konusu edildi. EKONOMİ SERVİSİ

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