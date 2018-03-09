Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116915
ALTIN
162.297
DOLAR
3.8094
STERLİN
5.2882
EURO
4.6962
banner138

Ticaret açığımızı 3 ülke patlattı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye, geçen yıl 157 milyar 55 milyon dolarlık ihracata karşılık, 233 milyar 792 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi

09 Mart 2018 Cuma 17:48
Ticaret açığımızı 3 ülke patlattı

Böylece Türkiye'nin dış ticaret açığı 76 milyar 736 milyon dolar oldu. Türkiye'nin dış ticaret açığı bakımından 3 ülke dikkati çekti. Çin, 20.4 milyar dolar ve yüzde 27'lik payla en fazla açık verilen ülke oldu. Bu ülkeyi, Rusya ve Almanya izledi. Dış ticaret açığı Rusya ile 16.8 milyar dolar (yüzde 22 pay), Almanya ile 6.2 milyar doları (yüzde 8 pay) buldu.

Söz konusu 3 ülkeyle yapılan dış ticarette toplam açık tutarı 43.4 milyar dolar olarak hesaplandı. Bir başka ifadeyle Türkiye'nin dış ticaret açığının yaklaşık yüzde 60'ı bu ülkelerden kaynaklandı. Bu ülkeleri, 6'şar milyar dolarla Güney Kore ve İsviçre, 5.5 milyar dolarla Hindistan, 4.2 milyar dolarla İran, 3.9 milyar dolarla Japonya, 3.3 milyar dolarla ABD ve 2.9 milyar dolarla Malezya takip etti.

Geçen yıl Türkiye'nin en çok dış ticaret fazlası verdiği ülke 7.5 milyar dolarla Irak oldu. Bu ülkeyi, 3.6 milyar dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 3.1 milyar dolarla Birleşik Krallık izledi.

Bu ülkeleri, 1.9 milyar dolarla İsrail, 1.3 milyar dolarla Suriye, 1'er milyar dolarla Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 994 milyon dolarla Gürcistan, 946 milyon dolarla Cezayir ve 777 milyon dolarla Slovenya takip etti.
AA

Anahtar Kelimeler:
TicaretTÜİKIstatistik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngilizler ilk sırada 
İngilizler ilk sırada 
'Un'da üç dişli rakip
'Un'da üç dişli rakip
İş ve ekonomi dünyası Uludağ'da buluşuyor
İş ve ekonomi dünyası Uludağ'da buluşuyor
Türk gıda ihracatçılarından Foodex’e görkemli katılım
Türk gıda ihracatçılarından Foodex’e görkemli katılım
Duty Free'ler yabancı markalara çalışıyor
Duty Free'ler yabancı markalara çalışıyor
Türk Şeker'e ağır suçlama
Türk Şeker'e ağır suçlama
ABD'nin gümrük duvarları OSB ile aşılacak
ABD'nin gümrük duvarları OSB ile aşılacak
Ayakkabıya yılda 3.4 milyar dolar harcıyoruz
Ayakkabıya yılda 3.4 milyar dolar harcıyoruz
Türkiye için iyi haber
Türkiye için iyi haber

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim