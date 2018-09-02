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Ticaret Bakanlığı'ndan BİM'e denetleme

BİM İcra Kurulu Üyesi ve CFO’su Haluk Dortoğlu'nun geçen hafta bir gazeteye yaptığı "Piyasada oluşan zamların kısmını ürünlere yansıtmak durumunda kaldık

02 Eylül 2018 Pazar 18:14
Ticaret Bakanlığı'ndan BİM'e denetleme

Aksi takdirde tedarikçilerimiz üretim yapamayacak" ifadesi üzerine Ticaret Bakanlığı denetim ekipleri BİM'e bağlı süpermarketlerde denetim yaptı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada ise "Ticaret Bakanlığı, son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat gören bazı spekülatörlerin çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları yaptığı yönündeki duyumlar üzerine saha denetimlerini sıklaştırdı.

Bakanlık yetkilileri, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket edenleri tespit etmek amacıyla Türkiye genelinde birçok ilde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerini denetledi. 81 ilde eş zamanlı denetimler kapsamında Ankara'da, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal ve İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adem Başar'ın koordinasyonunda gıda, mobilya ve beyaz eşya sektörlerinde faaliyet gösteren işyerleri denetlendi.

Ekipler, fiyatların aylık değişimlerini inceledi ve bu değişiklikler hakkında bilgi aldı. Yapılan denetimler neticesinde bazı temel ürün gruplarında normalin üzerinde fiyat artışları gözlemlendi. Ayrıca bazı ürün gruplarında gramaj düşürülerek örtülü zam yapıldığı ve fiyat etiketi ile ambalajlarda mevzuata uygunsuzluk bulunduğu tespit edildi. Bakanlık tarafından söz konusu uygulamalarla ilgili gerekli idari işlemler başlatıldı" denildi. 
EKONOMİ SERVİSİ

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