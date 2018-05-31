Ticarette rekor açık

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Nisan ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı. Buna göre, ihracat Nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.8 artışla 13 milyar 869 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 15.6 yükselerek 20 milyar 554 milyon dolar oldu. Bu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 35.6 artarak 6 milyar 685 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın Nisan ayında yüzde 72.3 iken bu yılın aynı ayında yüzde 67.5'e geriledi. Yılın dört ayında ise Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.6 artarak 55 milyar 29 milyon dolara, ithalatı yüzde 20.8 artışla 82 milyar 446 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemdeki dış ticaret açığı ise yüzde 56.2 artarak 27 milyar 416 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 66.7 oldu.

En fazla ihracat Almanya'ya

Dış ticaret istatistiklerine göre, AB'nin ihracattaki payı geçen yılın Nisan ayında yüzde 44.8 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 50.7 oldu. AB'ye yapılan ihracat, Nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22 artarak 7 milyar 28 milyon dolara yükseldi.

Almanya, 1 milyar 366 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 852 milyon dolarla İngiltere, 784 milyon dolarla İtalya ve 690 milyon dolarla Fransa izledi.

İthalatta da ilk sırayı 1 milyar 978 milyon dolarla Almanya aldı. Almanya'yı 1 milyar 891 milyon dolarla Rusya, 1 milyar 779 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 85 milyon dolarla ABD takip etti.

Enerji ithalatı faturası kabardı

Türkiye'nin enerji ithalatına ödediği tutar, Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.1 artarak 3 milyar 116 milyon 909 bin dolar oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Nisan ayında toplam 20 milyar 554 milyon milyon dolara yükselen Türkiye'nin toplam ithalatının 3 milyar 116 milyon 909 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen, "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu. Geçen yılın Nisan ayında bu rakam 2 milyar 685 milyon 174 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturasında yüzde 16.1'lik artış oldu.

16 yılda yaklaşık 1 trilyon dolar açık

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye, 1947 yılından bu yana kesintisiz olarak dış ticaret açığı veriyor. Yani her sene Türkiye, dışarıya sattığı üründen çok daha fazlasını ithal ediyor. Türkiye yalnızca 1930-1937 yılları ile 1939-1946 yılları arasındaki dönemlerde dış ticaret fazlası verdi.

Türkiye'nin AK Parti hükümetleri tarafından idare edildiği 2002 yılından bu yana ise kesintisiz dış ticaret açığı verdiği görülüyor. 2002 yılında 15.5 milyar dolar açık veren dış ticaret dengesi, bu yılın ilk 4 aylık döneminde 27.4 milyar dolar açık verdiğinden hareketle 2018 yıl sonunda tahmini olarak 82 milyar dolar açık verecek. TÜİK verilerine göre Türkiye 2002-2018 yılları arasında verdiği toplam dış ticaret açığı, 983 milyar 700 milyon doları buluyor.

Yıllara göre dış açık tutarları

2002: 15.5 milyar dolar,

2003: 22.1 milyar dolar,

2004: 34.4 milyar dolar,

2005: 43.3 milyar dolar,

2006: 54.1 milyar dolar,

2007: 62.8 milyar dolar,

2008: 70 milyar dolar,

2009: 38.8 milyar dolar,

2010: 71.7 milyar dolar,

2011: 106 milyar dolar,

2012: 84.1 milyar dolar,

2013: 100 milyar dolar,

2014: 84.6 milyar dolar,

2015: 63.3 milyar dolar,

2016: 56 milyar dolar,

2017: 77 milyar dolar,

2018: 82 milyar dolar (tahmini)