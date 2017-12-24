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TİM, 30 ülkeye ticaret heyeti gönderecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2017 yılına ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu yılı ihracat ve istikrar için 'atılım yılı' olarak ilan ettiklerini, koyulan hedefleri aşmak için de bir yol haritası oluşturduklarını hatırlattı.

24 Aralık 2017 Pazar 13:40
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TİM, 30 ülkeye ticaret heyeti gönderecek

Bu yıl hükümetten talep ettikleri desteklerin birçoğunun kabul gördüğünü bildiren Büyükekşi, "Verilen destekler, ihracatçılarımıza can suyu oldu. Aynı zamanda, dünya ekonomisindeki toparlanma da ihracatımıza misliyle yansıdı" dedi.

Büyükekşi, "2018 yılında ise ihracatta OVP hedefi olan 169 milyar doları aşarak tüm zamanların rekorunu kıracağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Büyükekşi, TİM olarak bu yıl 28 ülkeye ticaret heyeti organize ettiklerini, Afrika’dan Uzak Doğu’ya, Avrupa’dan Orta Doğu’ya kadar birçok ülkeye ihracatçıları götürdüklerini söyledi.

Gelecek yıl ise Şili’den Japonya’ya Senegal’den Ukrayna’ya en az 30 ülkeye ticaret heyeti organize etmeyi planladıklarını bildiren Büyükekşi, "İhracatçılarımıza ilgili pazar hakkında bilgi verdiğimiz 'ROTA' programlarımıza 2018 yılında da devam edeceğiz. Bu yıl ihracatçılarımıza 9 ülke hakkında bilgi verdik. 2018’de ise en az 10 ülkeyi daha detaylarıyla anlatacağız" dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TimIhracat
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